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تعليم

التعليم العالى: إدراج 26 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى لعام 2023

صدى البلد

استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا حول ترتيب الجامعات المصرية فى تصنيف “التايمز” البريطانى Times Higher Education لمؤسسات التعليم العالى العالمية لعام 2023.

وأشار التقرير إلى إدراج 26 جامعة مصرية فى التصنيف، من بين 1799 جامعة شملها التصنيف من 104 دول على مستوى العالم، حيث تصدرت جامعة أسوان قائمة الجامعات المصرية، وجاءت فى المرتبة من (401 – 500)، تليها جامعتا دمياط وكفر الشيخ فى المرتبة من (501 - 600).

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ولفت التقرير إلى حصول 4 جامعات مصرية على المرتبة من (601 – 800)، وهي جامعات (بنها، الفيوم، المنصورة، والمنيا)، وحصول 9 جامعات مصرية على المرتبة من (801 – 1000)، وهي جامعات “الأزهر، الإسكندرية، الجامعة الأمريكية في مصر، بنى سويف، القاهرة، قناة السويس، طنطا، الزقازيق، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا”.

وأوضح التقرير حصول 6 جامعات مصرية على المرتبة من (1001 – 1200)، وهي جامعات “عين شمس، أسيوط، المنوفية، بورسعيد، سوهاج، وجنوب الوادى”، كما حصلت 4 جامعات مصرية على المرتبة (1201 - 1500)، وهي (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الجامعة البريطانية في مصر، الجامعة الألمانية في القاهرة، وجامعة حلوان).

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن هذا التصنيف يعتمد على 5 مؤشرات أداء رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم)؛ والبحث (الحجم والدخل والسمعة)؛ والاستشهادات (تأثير البحث)؛ والنظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة). 

ويعتمد على 13 مؤشرًا فرعياً تم اختيارهم لتقديم أكثر المقارنات شمولًا وتوازنًا، ويشترط التصنيف أن تكون الجامعة تعليمية بحثية، وأن تكون نشرت 1000 بحث في المجلات المفهرسة عالمياً خلال الفترة 2017 – 2021 وبحد أدنى 150 بحثا في العام.


 

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