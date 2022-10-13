محافظ الدقهلية: إزالة 19 حالة تعد بمساحة 1384 مترًا مربعًا بالمراكز والمدن والقرى

منذ بدء أعمال المرحلة الثالثة

استمرت أعمال حملات الموجة 20 لازالة التعديات علي أراضي الدولة بنطاق محافظة الدقهلية في مرحلتها الثالثة والتي بدأت في 8 أكتوبر الجاري وتمتد حتي 27 من ذات الشهر..

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه تم حتي الآن إزالة 19 حالة تعد بمساحة 1384 مترا مربعا بالمراكز والمدن والقري منذ بدء أعمال المرحلة الثالثة في اطار الموجة 20 لازالة التعديات علي اراضي الدولة.

وأشار الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لاعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية امن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة والذي اوضح خلاله انه تم ازالة عدد 3 حالات تعدي تابعة لولاية الهيئة العامة للطرق بنطاق مركز ومدينة منية النصر وذلك بمساحة 610 امتار مربعة واضاف انه تم التنسيق مع المحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة منية النصر لتنفيذ الإزالات للتعديات المشار اليها خلال يوم واحد فقط..

و كان" مختار" قد سبق و كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال ادارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.