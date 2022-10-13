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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار الخيري والتنمية المستدامة

صدى البلد

انطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار الخيري والتنمية المستدامة، اليوم الخميس الموافق ١٣ اكتوبر بحضور ٢٥٠ ممثلاً من مختلف المؤسسات والجمعيات الخيرية، بفندق حرس الحدود.

ويهدف المؤتمر إلي التعريف بأهداف التنمية المستدامة ومخططات الدولة، بجانب التعرف على أهمية الاستثمار الخيري للمؤسسات وتماشيها مع أهداف ومخططات الدولة، وكذلك الإستثمار الزراعى كاحدى وسائل الاستثمار الخيري، ومعرفة عناصر التمويل المتاحة للمؤسسات والجمعيات.

كما يهدف المؤتمر إلى تعريف المؤسسات والجمعيات بأهمية الإستثمار الخيري للمؤسسات وتماشيها مع أهداف ومخططات الدولة والتى تمثلت فى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لعام ٢٠٢٢ عامل المجتمع المدنى.

وتتبنى مؤسسة نبض الحياة تنظيم ودعوة مؤسسات العمل المجتمعى المختلفة فى نطاق جمهورية مصر العربية فى أول مؤتمر للاستثمار الخيري والذى يعود بصورة مباشرة على المؤسسات والجمعيات فى شكل
آليات وفعاليات تخطيط استراتيجى لإيجاد طرق جديدة لتمويل المشروعات والخدمات وعلى رأس هذه الطرق مشروع وقف النخيل.

وعلى هامش المؤتمر العمل يتم تخصيص قطع ومساحات أراضى من مشروع وقف النخيل يكون وقفا للمؤسسات المختلفة الراغبة فى الانضمام للمشروع
والذى يحقق لها غطاءا مستداما متجدد.

ويتم تخصيص مساحات مختلفة من ال ٨٠٠٠ فدان للوقف الخيري لكل جمعية بنظام الشراكة بما يتناسب مع قدرتها المالية الحالية والمستقبلية، وتقوم  مؤسسة نبض الحياة وادارة مشاريع الاستثمار بتخطيط الوقف وأعمال الزراعة والرعاية حتى الاثمار بعد ٤ سنوات.

 يأتى بعد ذلك توزيع العائد من الاستثمار للجمعيات والمؤسسات حسب المساحة التى خصصت له فى الوقف ويوفر هذا العائد المردود المناسب للجمعيات والمؤسسات للقيام بانشطتها المختلفة.
 

التنمية المستدامة العمل المجتمعي الجمعيات الخيرية الرئيس عبد الفتاح السيسي أهداف التنمية المستدامة

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