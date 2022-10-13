برلماني يطالب باستدعاء وزيرى الصحة والمالية لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء

حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من ظاهرة هجرة الأطباء للعمل خارج مصر مطالباً من الحكومة ضرورة التصدى لهذه الظاهرة بعد العجز الكبير فى عدد الأطباء خاصة داخل الوحدات القروية على مستوى جميع المحافظات .

وقال " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والذى أكد فى تصريحات سابقة له على أهمية وجود طبيب مصري يقدم الخدمة الصحية للمواطن المصري واعترافه بمشكلة هجرة الأطباء وأن هناك مشكلة مادية تتعلق بهجرتهم ثم يؤكد على أهمية وجود طبيب مصرى يقدم الخدمة الصحية للمواطن مطالباً من الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور محمد معيط حل المشكلات المادية للأطباء أولاً اذا ارادت الحكومة أن تجد حلولاً عاجلة لظاهرة هجرة الأطباء .

وأكد أن هذه الظاهرة ستكون من الازمات الخطيرة التى تواجه الحكومة خلال تطبيق نظام التامين الصحى على مستوى الجمهورية لأن عدد الأطباء لن يكون كافياً لتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات القروية على مستوى الجمهورية بسبب استمرار هذه الظاهرة مشيراً الى أن هجرة الأطباء للخارج لا تعد أزمة حديثة بل إن أزمة ترك الأطباء ممارسة المهنة من الأساس قائمة منذ سنوات سواء للهجرة او لأسباب أخرى .

وكشف قاسم عن أن هناك دراسة أجراها المكتب الفنى لوزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الحكومية ونشرت عام 2019 أكدت أن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء باستثناء من بلغوا سن القانونية يبلغ حوالى 212 ألفا و835 طبيبا يعمل منهم حوالى 82 ألف طبيب فقط فى جميع قطاعات الصحة سواء بالمستشفيات التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية الحكومية أو القطاع الخاص بنسبة 38% من إجمالى عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة وبالتالى فإن هناك حوالى 62% من الأطباء تسربوا من المنظومة الطبية المصرية لأسباب عديدة إما السفر للخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا والحصول على إجازات بدون مرتب أو الاستقالة نهائيا من العمل الحكومي مشيراً الى أنه وفقا للإحصائيات العالمية فإن المعدل الطبيعى هو طبيب لكل 434 مواطنا وذلك طبقا لمنظمة الصحة العالمية بينما تخلص دراسة وزارة الصحة نفسها إلى أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطناً .

وأشار الى أنه فى إحصائية أخرى لنقابة الأطباء فإن قرابة 7 آلاف طبيب يهاجرون سنويا بسبب الإجراءات التعسفية ضد الأطباء والتى يعانى منها الخريجون بشكل كبير بالإضافة إلى أنه تم رصد استقالة 10 آلاف من وظائفهم فى المستشفيات الحكومية ليعملوا فى عيادات خاصة واصفاً الأطباء الحاليين الذين يقدمون الخدمة الطبية للمصريين بالأبطال البواسل ويستحقون اطلاق لقب جيش مصر الابيض لأنهم كانوا بالفعل من الابطال البواسل خلال مواجهتهم الناجحة ضد التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا .

وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إحالة طلبه الى لجنتي الصحة والخطة والموازنة واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير وزير الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية للرد على جميع تساؤلاته لإيجاد حلول عاجلة لظاهرة هجرة الأطباء محذراً من استمرار هذه الظاهرة لخطورتها على تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل .