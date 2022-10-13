ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.. فيديو

ارتفعت أسعار الخضروات، اليوم الخميس13 أكتوبر في الأسواق ، ورصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق مدينة النخيل بالقاهرة.

في البداية قال عم محمد صاحب احد محلات الخضروات إن أسعار الخضروات تشهد ارتفاع نسبيا ، حيث سجلت أسعار الكوسة8جنيها للكيلو، والفاصوليا35 جنيها للكيلو ،الباميه 30جنيها للكيلو ووصل سعر الكيلو الطماطم 8 جنيها و الجزر 7 جنيها للكيلو ، وسعر البطاطس8 جنيها للكيلو و البصل الاحمر و الابيض6 جنيها للكيلو والخيار12 جنيها للكيلو و الباذنجان الابيض6 جنيها للكيلو .



وتابع: الفلفل الرومي والحامي8جنيها للكيلو فيما سجل فلفل الالوان30جنيها للكيلو ،والليمون ب15 جنيها للكيلو .

كما كشف محمد عن أسعار الفاكهة حيث سجل التفاح الاحمر و الاصفر 27 جنيها للكيلو ، والبرتقال عصيرب 9جنيها للكيلو و العنب ب15 جنيها للكيلو والكمثري20جنيها للكيلو ,المشمش17جنيها للكيلو والمانجو 18 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن البرقوق35جنيها للكيلو و الكيوي ب30 جنيها للكيلو، والخوخ طعمية 35 للكيلو،والكريز60 جنيها للكيلو، والموز ب 17 جنيها للكيلو.

الجدير بالذكر تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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