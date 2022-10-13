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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراءات قانونية .. تيك توك ترد على تقرير BBC عن سرقة السوريين

تيك توك
تيك توك

ردت منصة “تيك توك”، علي تقرير هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، بشأن حصول المنصة على ما يصل إلى 70% من التبرعات المقدمة عبر تطبيقها، إلى مئات الأسر المشردة التي تعيش في المخيمات السورية.

وقالت منصة “تيك توك” في بيان: “نتابع عن كثب ما ورد إلينا من بي بي سي ونؤكد أننا قد اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة بكل حزم جراء ذلك، فإننا لم ولن نسمح بنشر هذا النوع من المحتوى الذي يعد شكل من اشكال التسول والاستغلال”.

وأضافت: “بناء علي ذلك، فقد قمنا بالفعل بإزالة الحسابات التي خالفت الإرشادات الخاصة بنا. كما قمنا بإنهاء علاقتنا مع الوكالة المعنية بذلك. ولضمان عدم تكرار ذلك مرة أخري، فقد أرسلنا إلى كافة الوكالات التي نتعامل معها للتأكد من التزامهم بسياساتنا الصارمة في هذا الشأن”.

وكشفت تقارير صحفية أن تطبيق "تيك توك" الشهير يستفيد بشكل كبير من "فيديوهات التسول"، التي تنشرها العائلات النازحة في المخيمات السورية للحصول على التبرعات.

ويحصل تيك توك يحصل على نحو 70 بالمئة من التبرعات المقدمة عبر تطبيقه، إلى مئات الأسر التي تعيش في المخيمات السورية.

 وتظهر العديد من العائلات النازحة في المخيمات السورية، يوميا، في بث مباشر لتسول المشاهدين، لمنحهم "هدايا افتراضية". ويكرر هؤلاء عبارات من قبيل "إعجاب رجاء، مشاركة رجاء، هدية رجاء".

 ويقول المصدر إن الهدايا التي يطلبونها "افتراضية"، لكنها تعني "أموالا حقيقية"، ويمكن سحبها نقدا من التطبيق.

 ويقوم مشاهدو البث المباشر بإرسال هدايا يُرمز إليها برسوم، كمكافأة أو "بقشيش" لصانعي المحتوى. وتتنوع هذه الهدايا بين ورود رقمية بقيمة بضع سنتات، وأسود وأكوان افتراضية تصل قيمتها إلى 500 دولار.

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وأبرز تحقيق صحفي أن أكثر من 300 حساب يقوم ببث مباشر من المخيمات السورية، مضيفا أن الكثير منها يحصد ما يصل إلى ألف دولار في الساعة كهدايا، لكن الأسر النازحة تقول إنها لا تحصل سوى على جزء "بسيط جدا" من أموال المتبرعين.

 وبعد التدقيق أكثر في عملية التبرع، توصل فريق التحقيق إلى أن تيك توك يخصم 69 بالمئة من قيمة "الهدية الافتراضية"، ثم بعد ذلك، يخصم مكتب التحويلات المالية 10 بالمئة مقابل خدماته، كما يتقاضى "وسيط تيك توك" 35 بالمئة مما تبقى من المال.

 و"وسيط تيك توك" هو الشخص الذي يملك هاتفا وإنترنت، ويقوم بإجراء بث مباشر مع الأسر النازحة لعدة ساعات في اليوم.

وبعملية حسابية بسيطة، فإن العائلة التي جمعت 106 دولارا من التبرعات، ستحصل في النهاية على 19 دولارا فقط.

تيك توك بي بي سي المخيمات السورية سوريا السوريين

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