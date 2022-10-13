أمين عام الناتو يكشف إمكانية استخدام الحلف للأسلحة النووية

كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، عن إمكانية استخدام الحلف للأسلحة النووية.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي عقب اجتماع استمر يومين لوزراء دفاع دول الحلف في بروكسل: "الظروف التي سيضطر الناتو في ظلها إلى اللجوء إلى الأسلحة النووية بعيدة للغاية، سيظل الناتو يقظًا”.

وفي وقت سابق من اليوم، رحب ستولتنبرج، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية.

وقال ستولتنبرج، إن “هذا التصويت يعد رسالة قوية للغاية من جانب المجتمع الدولي، كما رحب بدعوة الجمعية العامة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتراجع عن هذه القرارات واحترام سيادة أوكرانيا”.

وأشاد ستولتنبرج بالدعم غير المسبوق الذي تقدمه الولايات المتحدة وكندا والحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا، مشيرا إلى أن مجموعة الاتصال الخاصة بالمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا أكدت، خلال اجتماعها أمس بمقر الحلف، على وقوفها إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت، وعزمها تكثيف الدعم الموجه لأوكرانيا عبر تزويدها بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وصادق أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بأغلبية 143 مؤيدا، على مشروع قرار تقدمت به ألبانيا وأوكرانيا ودول أخرى لـ"إدانة تنظيم روسيا استفتاءات مزعومة في مناطق تقع داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا، ومحاولة ضم مناطق خيرسون ودونيتسك وزابوريجيا ولوجانسك الأوكرانية بصورة غير مشروعة".