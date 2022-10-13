العراق.. عبداللطيف رشيد رئيساً للجمهورية

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن مجلس النواب العراقي انتخب عبداللطيف رشيد رئيساً للجمهورية

وكان مجلس النواب العراقي انهي ، اليوم، عملية العد والفرز لاختيار رئيس للجمهورية، وكشفت الوكالة الرسمية العراقية، أن مجلس النواب، انتهى من عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية.

وأضافت الوكالة الرسمية العراقية، أن نتائج الجولة الأولى لـ انتخاب رئيس الجمهورية، جاءت على النحو الآتي:

المرشح عبد اللطيف رشيد 157 صوتاً.

المرشح برهم صالح 99 صوتا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أن عدد الموقعين لاختيار رئيس للجمهورية بلغ 277 نائباً فيما بلغ عدد المقترعين 277 نائباً.

وأنهى مجلس النواب، عملية التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية.

وافتتح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أعمال الجلسة رقم 6، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، عقب انعقاد الجلسة، تقديم طلب لسحب ترشيح ريبر احمد وعمر البرزنجي، لمنصب رئيس الجمهورية الى رئاسة المجلس.