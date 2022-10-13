عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التدخين الإلكتروني أثناء الحمل يسبب تأثيرات رئوية طويلة الأمد للأطفال

صدى البلد

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون فى "معهد دروروثى إم.ديفيس لأبحاث القلب والرئة " التابع لجامعة " أوهايو" الأمريكية، أن النساء اللواتي يدخن أثناء الحمل، بما في ذلك المنتجات التي لا تحتوي على النيكوتين، قد يهيئ أطفالهن للإصابة بأمراض الرئة في مرحلة البلوغ مثل الربو أو مرض الإنسداد الرئوي المزمن.


وفى الدراسة، تعرضت إناث الفئران الحوامل لبخار السجائر الإلكترونية مع النيكوتين ، وبخار السجائر الإلكترونية بدون النيكوتين، أو الهواء المرشح، وقام الباحثون بفحص النسل في عمر خمسة أشهر، ووجدوا انخفاضًا في وظائف الرئة وأدلة على حدوث تخوف في الفئران المعرضة لبخار السجائر الإلكترونية مع أو بدون النيكوتين، كما وجدوا أيضًا أن إناث الفئران كان وزن جسمها أعلى بشكل ملحوظ في مرحلة البلوغ، ولكن ليس عند الولادة.


وقال الدكتور ماثيو جور، الاستاذ المساعد فى كلية التمريض فى جامعة "أوهايو": "إن مخاطر تدخين السجائر التقليدية أثناء الحمل موثقة بشكل واضح، بما في ذلك متلازمة موت الرضع المفاجئ، وانخفاض الوزن عند الولادة، والربو، ولكن آثار التعرض لبخار السجائر الإلكترونية أثناء التطور ليست واضحة، لقد كان التدخين الإلكتروني موجودًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تم إجراء القليل من الأبحاث خلال فترة الرحم، وتشير النتائج، إلى أن التدخين الإلكتروني أثناء الحمل يمكن أن يكون له آثار صحية طويلة المدى على النسل" .


وتحتوي معظم السجائر الإلكترونية على النيكوتين، وهو عقار يسبب الإدمان ويمكن أن يتلف دماغ الطفل ورئتيه وأعضاء أخرى، كما أنها تحتوي على مواد كيميائية ونكهات وإضافات أخرى يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة، وفي دراسة أجريت عام 2015، أبلغت حوالي 7٪ من النساء عن التدخين الإلكتروني أثناء الحمل، على الرغم من تحذيرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتم الترويج للسجائر الإلكترونية على أنها أكثر أمانًا من السجائر التقليدية، وفي حين أن هذا صحيح، إلا أنه لا تزال هناك العديد من العواقب الصحية، لذلك، بدأت الأبحاث السريرية المتزايدة فى التأكيد على المخاطر الصحية التى تمثلها السجائر الإلكترونية، خاصة أثناء فترة الحمل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

قرار تاريخي.. أحمد حسن: الزمالك يحسم مصير فيريرا

بعد رفضه حضور التحقيق.. الاتحاد البوليفي لصدى البلد: معاقبة سافيو في حالة وحيدة

أحمد شوبير: الأهلاوية قلقانين من مباراة السوبر أمام الزمالك

ولادي قالولي متتجوزيش في السر تاني.. منى عراقي تنفي ارتباطها بـ أيمن رشوان

فرج عامر: الزمالك يتعاقد مع لاعب الجزيرة الإماراتي.. والتوقيع الشهر المقبل

بالحجاب ودون مكياج.. ضُرة بوسي تستمتع بآخر أيام الصيف مع زوجها هشام ربيع

تغير ملامح رحاب الجمل من أحدث ظهور لها.. شاهد

ترشيحاتنا

الضرب خطأ.. أزهري : الزواج في منزل العائلة أول شرارة لخراب البيوت

عبداللطيف رشيد يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لـ العراق.. فيديو

أول تعليق من برهم صالح على انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق

هل يجوز للمتزوجة أن يكون لها صديق على الفيس بوك؟..علي جمعة يجيب

مصاب بجنون العظمة.. تدخل إيلون ماسك في السياسة يفاقم التوترات بشكل خطير

ساكا يقود تشكيل أرسنال أمام بودو جليمت في الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادة الحارس ومفاجأة صادمة من قريب الفنان.. كواليس بيع شقة سمير صبري

سر عجيب.. أصحاب الهون النحاس يكشفون لصدى البلد سبب وصول سعره لـ450 ألفا

نشرة المرأة والصحة.. ضُرة بوسي بالحجاب ودون مكياج.. وأطعمة قاتلة تزيد مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية

بـ الفوشيا .. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار في ظهور خاص |شاهد

فيديو

شهادة الحارس ومفاجأة صادمة من قريب الفنان.. كواليس بيع شقة سمير صبري

قماش شفاف مطرز.. فستان شيرين عبدالوهاب يثير الانتقادات "فيديوجراف"

مصنع الرجال.. تغطية خاصة لصدى البلد لحضور الرئيس السيسي حفل الكليات العسكرية

مش عارفة أنام وأعيش.. منى عراقي ترد على خبر زواجها من أيمن رشوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ