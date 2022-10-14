خطوات الدفع الإلكتروني لـ طلاب كلية التمريض جامعة عين شمس

طبقت كلية التمريض جامعة عين شمس، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية إلكترونيا للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية، منعا للتكدس داخل الجامعة وحرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا بالإضافة إلى حجب نتائج الامتحانات لغير المسددين للمصروفات الدراسية .

وتتيح عدد من شركات الدفع الإلكتروني لطلاب الجامعات، خدمة دفع مصاريف الجامعة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى شؤون الطلبة والوقوف في طوابير طويلة.

يمكن الآن دفع المصروفات الدراسية إلكترونياً من خلال ماكينات فوري أو التحويلات البنكية لبنك مصر من خلال الرابط الخاص بالدفع الإلكتروني ويمكنك مشاهدة أيضا فيديو توضيحي لكيفية إتمام عملية الدفع سواء عن طريق فوري أو بنك مصر من خلال هذا الرابط

وكشف كلية التمريض جامعة عين شمس طريقة دفع المصروفات الدراسية للطلاب وخطوات الدفع الإلكتروني:

-يقوم الطالب بالدخول على موقع جامعة عين شمس الذكية من خلال

https://www.asu.edu.eg

-عمل تسجيل دخول login

-يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي كاسم مستخدم username، ثم اختيار @nursing.asu.edu.eg

-يقوم الطالب بكتابة كلمة المرور لجميع الطلاب وهي (Abcd1234).

--سوف يطالب النظام بادخال باسورد جديد مع مراعاة عدم نسيانها.

-يقوم الطالب باختيار الدفع عن طريق فوري.

-بعد الدخول علي الموقع يقوم الطالب بالموافقة على قراءة الشروط ثم الضغط علي كلمة pay أو الدفع.

-يظهر رقم مرجعي للطالب يمثل كود للدفع في ماكينة فوري.

-بعد التأكد من عملية الدفع يقوم الطالب باستلام ايصال السداد من فوري.

-للتأكد من عملية الدفع يدخل الطالب على سجل التعاملات وذلك من خلال خانة الخدمات وسوف يشاهد كلمة complete.

-يسلم الطالب ايصال السداد من فوري لإدارة شئون الطلاب بالكلية.