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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

منصة أسوان تواصل برنامج «المرشد المناخي» بمحمية «سالوجا وغزال»

صدى البلد

في إطار جهود المنصات المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، واستعداداً لمؤتمر قمة المناخ (COP-27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، واصلت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة أسوان برنامج «المرشد المناخي»، من خلال عقد ورشة تدريبية على أعمال رصد الطيور.

وقال الدكتور أحمد زكي أبوكنيز، منسق المنصة المحلية للمبادرة في أسوان، إنه يجري تنفيذ برنامج «المرشد المناخي» بالتعاون مع مركز التطوير المهني بجامعة أسوان، والإدارة العامة لمحميات المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أنه تم البدء في تنفيذ التدريب من الصباح الباكر، لرصد الطيور المتواجدة في جزر نهر النيل، كما تم استكمال البرنامج التدريبي في محمية «سالوجا وغزال»، حيث اشتمل على أهمية المحميات الطبيعية ودورها، وأهم الخدمات التى تقدمها، ورصد لأهم النباتات والحشرات التى تميز المحمية.

وأضاف أنه تم تنفيذ جولية ميدانية بالجزيرة، للتعرف على محتوياتها، ورصد أهم النباتات بها، وتم تنفيذ مجموعات عمل عن دور التنوع الحيوي في التكيف مع التغيرات المناخية، وفي النهاية تم تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، وتعهد الحضور بالعمل على ما جاء فيه من التزامات، أدارت أنشطة اليوم التدريبي الدكتورة سمر عبدالعظيم، إضافة إلى عدد من باحثي المحمية،وبحضور كل من ياسمين خليل حامد، ووردة عبدالراضي، من أعضاء المنصة المحلية للمبادرة في أسوان.

أسوان برنامج المرشد المناخي سالوجا وغزال

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