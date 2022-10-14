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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الزيادات تتوالى.. قفزة في أسعار جاك JS4 موديل 2022 |تفاصيل

جاك JS4 موديل 2022
جاك JS4 موديل 2022

ارتفعت اسعار السيارة جاك JS4 موديل 2022 من جديد داخل السوق المحلي، وذلك بقيمة تتراوح بين 38 و 43 الف جنيه، لتشمل جنميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

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وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" احدث الاسعار للسيارة جاك JS4 موديل 2022 في مصر.

جاك JS4 موديل 2022 

محرك السيارة جاك JS4 موديل 2022

 

تمتلك السيارة جاك JS4 موديل 2022 محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 210 نيوتن/متر، وقوة قدرها 147 حصانا، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT بقدرات أوتوماتيكية مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

جاك JS4 موديل 2022 

تجهيزات السيارة جاك JS4 موديل 2022 

 

دعمت السيارة جاك JS4 موديل 2022 بجنوط رياضية 17 بوصة، ونظام صوتي وترفيهي يصل لـ 6 مكبرات صوتية، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة 10.25 بوصة تعمل باللمس، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى حساسات ركن مدعومة بكاميرا، وكاميرا 360 درجة للفئة عالية التجهيز، مع فتحة سقف كهربائية، ومدخل USB وبلوتوث، وفرامل يد كهربائية.

جاك JS4 موديل 2022 

كما تضم السيارة جاك JS4 موديل 2022 مقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة إلى خاصية متابعة ضغط الاطارات، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، و مكابح EBD، إلى جانب نظام الثبات الالكتروني، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومثبت سرعة، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية.

جاك JS4 موديل 2022 

الاسعار الرسمية بعد الزيادة الجديدة للسيارة جاك JS4 موديل 2022 

 

الفئة الأولى جاك JS4 موديل 2022 بقيمة قدرها 497.900 ألف جنيه بدلاً من 459.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية جاك JS4 موديل 2022 بقيمة قدرها 537.900 ألف جنيه بدلاً من 494.900 ألف جنيه.

جاك JS4 موديل 2022 
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