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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم ورشة عمل للمحافظة على البيئة.. الثلاثاء

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية

تنظم جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك ورشة عمل بعنوان "حلول علمية للمحافظة على البيئة"، وذلك برعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.
وتقام ورشة العمل يوم الثلاثاء القادم الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢، وتأتي بالتزامن مع قرب استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمى 27 COP وحرص الدولة المصرية على القيام بدورها الرائد والقيادى فى التصدى لمشكلات البيئة والتغير المناخى.

يأتى ذلك فى إطار تكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الإستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة، وحرص الجامعة على المساهمة فى التحضير لمؤتمر المناخ العالمى.

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خلال فعاليات الورشة سيتم عقد عدة محاضرات علمية وبحثية للخروج بحلول علمية للمحافظة على البيئة تضمن عدة موضوعات منها :التقنيات الحديثة لحصاد الطاقة وتحلية المياه، الوقود الحيوى من زيت الأكل المستعمل، الهيدروجين الاخضر ودوره فى تقليل الإحتباس الحرارى، اعادة تدوير المخلفات الزراعية والبلاستيكية لإنتاج بديل الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الإصطناعى للحد من مخاطر الإحتباس الحرارى.

أكد الدكتور عربى كشك اهتمام القيادة السياسية المصرية بمكافحة اثر التغيرات المناخيةوالتكيف ، وتعزيز سبل التعاون في ملف تغير المناخ مع الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 في نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

واضاف رئيس الجامعة حرص الجامعة على دعم دور الدولة للقيام بدورها القيادى فى التصدى لمشكلات البيئة والتغير المناخى، وان عقد مثل هذه الفعاليات يرسخ مسئولية الجامعة تجاه إعادة تشكيل مهارات الموارد البشرية في ظل الثورة الصناعية الرابعة والجيل الرابع للتعليم من خلال اعتماد محور الإبتكار والإبداع وربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الباحثين والمبتكرين.

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