ضياء رشوان: مجلس الأمناء ينعقد خلال ساعات لاستكمال وضع جدول جلسات الحوار الوطني

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني اتخذ قرارات واضحة أنه في حالة انعقاد دائم وبالتالي سينعقد خلال ساعات قليلة جدا لاستكمال وضع جدول لجلسات الحوار.



وأوضح رشوان - خلال تقديمه برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة إى تي سي - أن مجلس الأمناء أمهل كل المشاركين في الحوار سواء كانت جهات سياسية أو نقابات أو أفراد أو شخوص عامة بأنهم لابد من إرسال الأسماء المقترحة للحديث في الموضوعات المحددة مع نبذة قصيرة عن كل موضوع لأن الحوار الوطني ليس مؤتمر لتبادل الأحاديث ولكنه مؤتمر لتبادل المقترحات ومخرجاته.



وأوضح أن القاعدة العامة لا تصويت على مقترح سواء في اللجنة المختصة ولا في مجلس الأمناء، لافتا إلى أن مجلس الأمناء سيتلقى من اللجان والمحاور مقترحاتهم وفي حال الإجماع على رأي واحد يخص أحد الموضوعات فبالتالي سيكون هو الموضوع الوحيد الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية، ولكن في حال وجود أكثر من اختيار ولم يتم الاتفاق على واحد منهم وكل واحد بهم يستند إلى براهين على إمكانية تنفيذه سيكون دور مجلس الأمناء رفع هذا العدد كاملا للرئيس ولن يصوت على مقترح منهم.