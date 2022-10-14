الأحد .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن بنك المعرفة المصري ومعايير البحث العلمي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات والمهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

و قد أعلن المركز عن برنامج تدريبي للعاملين و اعضاء هيئة التدريس عن بتك المعرفة المصري ومعايير البحث العلمي تبدأ يوم الاحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ .



ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بشهر اكتوبر عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية.



ويتم متابعة موعد البرامج و موعد إغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.