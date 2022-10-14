على هامش افتتاح بطولة العالم .. تكريم الاتحاد الدولى للرماية والشباب والرياضة والثقافة والروابط الرياضية

حرص حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والافريقي للرماية على تكريم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فلاديمر ليسين رئيس الاتحاد الدولي للرماية على هامش بطولة العالم للرماية التي انطلقت بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري.



ويأتي التكريم على هامش حفل الافتتاح الخاص بالبطولة حيث قدم الاتحاد المصري للرماية درع البطولة للدكتور أشرف صبحي اثناء الحفل الذي أقيم اليوم بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



كما حرص رئيس الاتحاد المصري للرماية على تكريم كل من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والكسندر رانتر سكرتير عام الاتحاد الدولي للرماية والسيد اللواء اركان حرب خالد أحمد شوقي رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة و اللواء اركان حرب حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة والدكتور محمود المتنبي رئيس جامعة عين شمس.



وقام حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية بتكريم الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط وشكره على المساهمة في تنظيم البطولة.



وأقيم مساء أمس حفل افتتاح بطولة العالم والذي سيقام بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير ليسين والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.



وكانت قد بدأت امس التدريبات الرسمية للبطولة بمشاركة كل الدول ، حيث تأتي التدريبات الرسمية ضمن برنامج البطولة، وشارك جميع الرماة والأجهزة الفنية والحكام، لاختبار الأسلحة والميادين.



كما تم تكريم عزمي محيلبة بطل مصر في الرماية تكريما خاصا بعد انجازه الأخير ببطولة العالم للرماية بكرواتيا وتأهله لدورة الألعاب الأولمبية القادمة بباريس 2024