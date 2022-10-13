منتخب الأردن للريشة: بطولة مصر الدولية احتكاك قوي.. والمستوي العربي يتطور سريعًا

أشاد طارق الفاوي مدرب منتخب الأردن للريشة الطائرة بالتنظيم الرائع لبطولة مصر الدولية والمقامة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

وأضاف الفاوي أن مصر دائمًا ما تبهر الجميع بالتنظيم الرائع للأحداث وهو أمر ليس بجديد علي الفراعنة مؤكدًا أن الاتحاد المصري للريشة يسعي جاهدًا لتذليل جميع العقبات التي تواجههم.

وأشار الفاوي في تصريحات صحفية إلى أن منتخب الاردن يسعي لتحقيق نتائج طيبة في البطولة خاصة وأنها تضم منتخبات عديدة ممن يملكون مستويات فنية عالية.

وأوضح الفاوي أن الاتحاد الأردني دائمًا ما يحرص علي المشاركة في بطولة مصر الدولية لتميزها بوجود عدد كبير من المنتخبات.

وأختتم تصريحاته أن رياضة الريشة بدأت في تحقيق نتائج مميزة على المستوى الإقليمي وهو ما ظهر في فوز ضحى هاني لاعبة المنتخب المصري ببرونزية دورة ألعاب البحر المتوسط والتي أقيمت يونيو الماضي بالجزائر.

وتشهد البطولة مشاركة 144 لاعب ولاعبة من 30 دولة وهم: "الجزائر - فرنسا - تايلاند - الكونغو - السعودية - إنجلترا - ألمانيا - نيجيريا - باكستان - مالطا - أستونيا - كازاخستان - أذربيجان - موريشيوس - بلغاريا - إيطاليا - ماليزيا - المجر - جنوب إفريقيا - البحرين - سلوفاكيا - اسكتلندا - اليونان - زامبيا - ميانمار - الهند - الأردن - أوغندا - سويسرا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".