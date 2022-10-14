التسجيل مفتوح.. مفاجأة بشأن تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات 2022 ، فتح، موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات مرة أخري (التسجيل مفتوح للمستنفدين والمتخلفين الآن ) من طلاب الثانوية العامة .

تنسيق الجامعات 2022

خطوات تسجيل الرغبات بـ تنسيق الجامعات 2022



تنسيق الجامعات 2022 ، ويتم تسجيل الرغبات لطلاب (التسجيل مفتوح للمستنفدين والمتخلفين)عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الإلكتروني» خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي www.Tansik.Egypt.gov.eg، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هـنــا

إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي

ستظهر بيانات الطالب

الضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك

وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل يتم الاتصال فورا برقم 19468

تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة

بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات يظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسحل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب في تنسيق الجامعات 2022



وعند تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2022 يجب على الطالب اتباع القواعد التالية بشأن ترتيب الاختيارات، وهي:

تنسيق الجامعات 2022

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي إذا كان يرغب في ذات التخصص الأول قبل الاختيار في النطاق التالي.

تنسيق الجامعات 2022

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة، والقائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية حول إحصائيات القبول بالجامعات الأهلية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2022 /2023.

وأشار التقرير إلى قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة هذا العام بنسبة 13% من إجمالي عدد الطلاب الناجحين بالثانوية العامة هذا العام.

وأوضح التقرير الإحصائي المقدم من السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد لوزير التعليم العالي تزايد نسب تقدم الطلاب للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والبالغ عددها 12 جامعة (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، وذلك في المرحلة الأولى لتشغيل هذه الجامعات، والتي اقتصرت هذا العام على عدد محدود من البرامج الدراسية لكل جامعة من هذه الجامعات.

وأضاف التقرير أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية بلغ 70 ألف طالب من خريجي الثانوية العامة، فضلاً عن الطلاب المتقدمين من الشهادات المعادلة.



وتم قبول الطلاب في هذه الجامعات وفقًا للأعلى مجموعًا؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين، حيث تم قبول 11500 طالب بالبرامج الدراسية التي أتاحتها هذه الجامعات كمرحلة أولى هذا العام، وذلك بنسب إشغال بلغت 100% من الأماكن المتاحة بهذه الجامعات.