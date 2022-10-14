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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب ومحافظ الجيزة يقودان ماراثونا رياضيا بمناسبة احتفالات انتصارات أكتوبر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يقودان ماراثون رياضى

قاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسيرة مشى من أمام مول مصر ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

 

رفع ٢٠٠٠  من النشء والشباب علم مصر طوال خط سير المسيرة على مساحة  ١٥٠٠ مترا وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة واللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، وتم تنفيذ المسيرة بالتعاون مع الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

 

وعقب ذلك توجه وزير الشباب والرياضة للمشاركة فى ماراثون رياضى آخر بالتجمع بالقاهرة الجديدة فى إطار حرصه على مشاركة الشباب فى الماراثونات والفعاليات الرياضية المختلفة.

 

لفت  وزير الشباب والرياضة إلى احتفالات الوزارة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة من خلال مختلف المشروعات والأنشطة والماراثونات واللقاءات الحوارية المختلفة لخلق حالة من الحراك  الرياضى والثقافى للتوعية بالدروس المستفادة من حرب أكتوبر المجيدة، وتعزيز الولاء والانتماء لدى النشء والشباب فى جميع أنحاء الجمهورية.

 

عبر الدكتور أشرف صبحى  عن خالص تقديره وامتنانه لرجال القوات المسلحة المصرية الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن وتحقيق النصر على العدو واسترداد الأرض والكرامة، مبيناً أن القوات المسلحة والشرطة المصرية تقدم كل غالٍ ونفيس حمايةً ودفاعاً عن أرض مصر ، ومواجهة الإرهاب الأسود وأعداء الوطن، مقدماً التحية والتقدير  باسمه واسم شباب مصر لهم على تضحياتهم وجهودهم المضنية للحفاظ على الوطن من كل سوء تحت قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أكتوبر وزير الشباب والرياضة محافظ الجيزة أشرف صبحي أحمد راشد

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