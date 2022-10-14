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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للأم المتحدة يرحب بتوصل لبنان وإسرائيل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية

صدى البلد

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل والذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.

 


وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفادن دوجاريك - وفقا لموقع الأمم المتحدة اليوم الجمعة- إن الأمين العام رحب أعرب عن إيمانه الشديد بأن هذا التطور الشجاع يمكن أن يعزز من زيادة الاستقرار في المنطقة وتقوية الرفاهية لشعبي لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة الطرفين، كلما تطلب الأمر.

 


وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006 والقرارات ذات الصلة الأخرى والتي تعتبر ضورية من أجل الاستقرار في المنطقة.

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش لبنان وإسرائيل ستيفادن دوجاريك

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