مقر جديد نهاية العالم.. إنجازات اتحاد المهن الطبية خلال 8 سنوات

قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن الثماني سنوات الماضية من عمر الاتحاد والتى كانت ولا زالت من أصعب الفترات التى مرت عليه شأنه شأن كافة المؤسسات فى مصر، ومع كل تلك التحديات ظل هذا الكيان قوي متطور يحقق إيرادات وإنجازات تفوق بمراحل الكيانات المثيلة له من نقابات أو صناديق معاشات وخلافه يمكن اخذ النقابات المكونة له كمثال مقارن في تحقيق هذه الإنجازات، وهو الأمر الذى نؤكد معه الاستمرار فى خدمة الأعضاء وأسرهم على الرغم من زيادة أعدادهم.

إنجازات اتحاد المهن الطبية

وأضاف حمزة، خلال كلمته بـ الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية، المنعقدة الآن،: أن مجلس الاتحاد حقق العديد من الإنجازات خلال عام 2019 مرورا بكل من عام 2020 ، 2021 ، 2022 في مختلف القطاعات العاملة فى الاتحاد، من بينها:

1) قام الاتحاد ببذل جهد كبير بالتعاون مع الاتحاد الفرعي لمحافظة دمياط بإنهاء كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات لنادي دمياط الجديدة ( المرحلة الأولى ) والتي كان قد تم البدء فيها عام 2014 ، وان كان تعذر معه استلام الأعمال بسبب تأخر شركة كهرباء دمياط في إدخال الكهرباء الدائمة ليس للقطعة المملوكة للاتحاد فقط ولكن في كامل المنطقة ، وجاري حاليا المتابعة والمتوقع الانتهاء من إدخال الكهرباء بمشتملاتها خلال الستة شهور القادمة، فضلا عن البدء حاليا في المرحلة الثانية المتمثلة في حمام السباحة والملاعب والتي ستعمل على زيادة الإيرادات وبالتبعية الربحية بشكل كبير.



2) نادي مدينة نصر، والذي لا يخفى على حضراتكم بانه كان يعاني من ظروف و اختلالات هيكلية صعبة أدت إلى تحوله إلى تحقيق خسائر وعدم تغطية مصروفاته خلال الأعوام السابقة ، فقد قام مجلس الاتحاد بالتعاقد مع أحد الشركات المتخصصة فى إدارة النوادي كمستأجر لبعض أجزاء النادي بإيجار سنوي 1.7 مليون جنيه سنويا بدءا من شهر مايو الماضي ، فضلا عن تحمله لتكلفة جزء من العمالة ، وهو الأمر الذي نتج عنه معالجة الاختلال الهيكلى و سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بدرجة كبيرة .



3) نتيجة لتكدس العمالة فى المبنى القديم للاتحاد في مقره 6 ش الحديقة، وكذلك بالنظر إلى زيادة أعداد الأعضاء زيادة كبيرة مطردة (تضاعفت الأعداد خلال الثماني سنوات الماضية ) مما ترتب عليه زيادة كبيرة في أعداد المترددين على الاتحاد للحصول على مختلف الخدمات ، الأمر الذي كان لابد معه من التحوط للمستقبل من الزيادة القادمة وهو ما جعل مجلس الاتحاد يفكر في التوسع المكاني الأفقي ، حيث تم إنهاء عملية التعاقد وشراء المبنى الملاصق للمقر الحالي (وهو الأمر الذي كان يبحثه المجالس المتعاقبة منذ عام 2008) ، كما تم عمل مناقصة عامة بين شركات المقاولات للقيام بأعمال التشطيب وإعادة تأهيل المبنى على أعلى مستوى يليق بجموع أعضاء الاتحاد بمختلف تخصصاتهم ، ومتوقع الانتهاء من هذه الأعمال بنهاية العام الحالي ، كما نقوم حاليا بأعمال تسجيل المبنى الجديد في الشهر العقاري حفاظا على حقوق الاتحاد.



4) رغم التطورات الاقتصادية التى حدثت على المستوى المحلى والعالمى والتي صاحبها موجات تضخمية كبيرة منذ عام 2016، وحتى الآن، الأمر الذي وصل فيه معدلات التضخم المعلنة إلى مستويات قياسية كبيرة جدا وهي ما تقل كثيرا عن المعدلات الفعلية، فضلا عن ان هذه التطورات تمثل تحديات كبيرة في مجال الاستثمار، وبالتالى اقترحنا في ضوئها شراء عدد من الأصول مثل شراء شقتين في العقار المجاور لنقابة الأطباء ( في قلب جاردن سيتى )، علما بأنه تم شراء هذه الأصول من كيانات عامة (شركة مصر لإدارة الأصول) في مزاد علني رسمى، وتم ترسية الشقق على الاتحاد بمبلغ مليون جنيه لكل شقة.



5) واستهدافا لراحة الأعضاء وتخفيفا للأعباء والجهود التى يبذلونها في المجيء إلى مقر الاتحاد بإداراته المختلفة سواء للحصول على مختلف الخدمات أو الاستفسار عن خدمة معينة ثم الرجوع لاحقا للحصول على هذه الخدمة ، فقد قمنا في نهاية العام الماضى بتدشين اول مركز اتصالات لخدمة أعضاء الاتحاد و الذى يقوم بتقديم المشورة والتفسيرات اللازمة بخصوص تقديم الخدمات التي يقدمها كافة القطاعات في الاتحاد مع ارشاد الأعضاء بنوعية المستندات المطلوبة لكل خدمة ونظام التقديم وخلافه وقد وصل حجم الاستفسارات التي تم الرد عليها منذ الإنشاء وحتى الآن، عدد 41750 استفسار بينهم 13765 استفسار بخصوص إدارة المعاشات بنسبة 33% و1960 استفسار بخصوص إدارة الإعانات بنسبة 5% و 26024 استفسار بخصوص مشروع العلاج بنسبة 62 % .