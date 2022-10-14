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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد أهالي مصابي وضحايا حادث الطريق الصحراوى أسوان / القاهرة على المستشفى

توافد مصابى وضحايا
توافد مصابى وضحايا حادث الطريق الصحراوى أسوان / القاهرة

عقب وقوع الحادث البشع الذى شهده الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة صباح اليوم الجمعة ، وتمثل في انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص ، وإصابة نحو 11 شخصاآخر .

فقد توجه على الفور أهالى الضحايا والمصابين إلى مستشفى كوم أمبو للتعرف على ذويهم ، والتعامل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .

مصرع وإصابة 11شخصا.. القصة الكاملة لإنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان- القاهرة

ننشر أسماء مصابي حادث الصحراوي الغربي أسوان القاهرة

أسماء المصابين والضحايا

توافد مصابى وضحايا حادث الطريق الصحراوى أسوان / القاهرة 

وكانت قد جاءت أسماء مصابى الحادث كالتالى :  "أحمد. س. ح" 17 سنة ، و"عبدالرحمن. م" 19 سنة ، و"على. ع. ع" 22 سنة ، و"باسم. ع. ه" 21 سنة، و"فؤاد. ر. ع" 26 سنة ، و"شريف. أ. أ" 38 سنة ، و"إسلام. م. ع" 27 سنة ، و"محمد. ص.هـ" 37 سنة ، و"عزيز. خ. م" 17 سنة، "وهبة. ا. و"  35 سنة ، وحسن .ع 27 سنة.

فيما جاءت أسماء ضحايا حادث ، وهم حسن . س ، وعبد الله . م 13 سنة ، وأسامة . م – 25 عاماً ، ومحمد . س – 35 عاماً ، وأحمد . ع – 40 عاماً ، وياسر . ع – 28 عاماً .

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان إخطارًا يُفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي أسوان / القاهرة عند قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة نحو 12 شخص آخر. 

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والإسعافات الأولية، كما إنتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث للمعاينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

مصرع 5 أشخاص وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بطريق أسوان القاهرة

ارتفاع ضحايا انقلاب ميكروباص بطريق أسوان/القاهرة الصحراوي لـ6 وفيات

تنوع الحوادث

توافد مصابى وضحايا حادث الطريق الصحراوى أسوان / القاهرة 

وكانت قد تعرضت إحدى عربات قطار إلى الخروج عن القضبان ومساره خلال خروجه من محطة إدفو، ولم تحدث أى إصابات أو خسائر بشرية. 

وقال مصدر بالسكة الحديد بأن القطار كان يسير بسرعة منخفضة أثناء خروجه من محطة إدفو، وهو ما ساهم فى منع وقوع أى إصابات، كما أن حركة القطارات تعمل بشكل طبيعي بخلاف السكة التى كان معطل بها القطار، وتعمل الهيئة على عودتها لطبيعتها في الوقت الحالي. 

وأوضح المصدر أن القطار يحمل رقم 758 خط الأقصر - إدفو بعربات محسنة وخلال خروجه من المحطة بإدفو خرج الجرار والعربة الأولى عن مسارهما،  وتم على الفور استدعاء أوناش الرفع للعمل على إعادة القطار إلى مساره الصحيح، ومن ثم العمل على عودة حركة القطارات إلى طبيعتها.

توافد مصابى وضحايا حادث الطريق الصحراوى أسوان / القاهرة 

 

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مصرع وإصابة 11شخصا.. القصة الكاملة لإنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان- القاهرة

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