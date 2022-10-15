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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد ظهورها في لبنان.. تعرف على أهم أعراض الإصابة بالكوليرا| فيديو جراف

الكوليرا
الكوليرا

الكوليرا .. وباء ومرض قديم تسبب في موت ملايين البشر ، ولم يكد العالم يلتقط أنفاسه من وباء كورونا ثم جدري القرود حتى فوجئ بكابوس جديد.

الكوليرا  ظهرت في لبنان وتحديدا في 5 أكتوبر ، بعدما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية

إصابة 14 حالة بـ الكوليرا ثم أعلنت مؤخرا وزارة الصحة اللبنانية ظهور 4 حالات جديدة بمرض الكوليرا ليرتفع اجمالي الإصابات بـ الكوليرا إلى 18 حالة.

بعد ظهور حالات في لبنان.. أسباب وأعراض الكوليرا وطرق تجنبها

أعراض الكوليرا

الكوليرا مرض بكتيري ينتشر عادة من خلال المياه الملوثة.

ومن أبرز أعراضه الإسهال وجفاف الجلد وأعراض أخري تطرأ على الجسم.

ولمتابعة المزيد حول أعراض الكوليرا وأسباب انتشارها في لبنان .. تابع الفيديو جراف التالي

الكوليرا كورونا لبنان 18 حالة وزارة الصحة اللبنانية

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