بمشاركة 1000 فرد.. وزير الرياضة يشهد تحدي تاف مادر "Tough Mudder"

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، تحدي تاف مادر "Tough Mudder " لمنافسات الجري وقفز الحواجز الذي أقيم داخل نادى لايف، وسط مشاركة ١٠٠٠ من الشباب والفتيات ، بتنظيم مجموعة "تراى فاكتورى" بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بالادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.

ينقسم السباق إلى جزئين الأول يتضمن 13 عقبة على مسافة 5 كيلو مترا "يحتاج إلى ساعتين للوصول لخط النهاية، ويشارك فيه لاعبون من سن 14 عاما"، والثانى يُقام على مسافة 12 كيلو مترا ويتضمن 25 عقبة ويتناسب مع لاعبين من سن 16 عاماً.

أشاد وزير الرياضة بتنوع السباقات التى يتضمنها التحدى والذى يشجع على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية للنشء والشباب ، مبيناً حرص الوزارة على التعاون فى تنفيذ مثل هذه الأحداث والفعاليات الرياضية المختلف داخل المجتمع.

كما ثمن الوزير على التنظيم المتميز لسباقات التحدى والتى تلقى مشاركة كبيرة من الشباب والفتيات والنشء، فى جو تنافسى حماسك بين جميع المشاركين.

حضر المنافسات أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العام للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة، و أيمن حقي، المؤسس لشركة Tri Factory ، وشريف شلبى وماجد فوزى شريك ومؤسس فى نادى لايف .