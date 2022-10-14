منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي بسبب المصروفات.. ٤ شائعات نفتها الحكومة

قدم مذيع "صدى البلد" أحمد دياب تغطية إخبارية عن أهم الشائعات المتداولة بشأن التربية والتعليم والتموين وبعض الشائعات الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي .

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لها، ومُشددةً على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الحرم الجامعي والالتحاق بكلياتهم حتى في حالة عدم سدادهم المصروفات الدراسية.

وأكدت أن الجامعات الحكومية تقوم بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصروفات دراسية أو مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة.

وقام أيضا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت هذه الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مرض "شلل الأطفال" بمختلف محافظات الجمهورية، وأن الرسالة الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بشلل الأطفال بأي محافظة من محافظات الجمهورية، حيث تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال فى مصر عام 2004.