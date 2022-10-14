ياسين زكريا يحرز الميدالية الفضية في منافسات التارجت سبرنت ببطولة الرماية

نجح بطل مصر للرماية ياسين زكريا في تحقيق أول ميدالية مصرية ببطولة العالم للرماية والتى تستضيفها مصر في الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر الجاري وتقام على ميادين الرماية بمدينة مصر الاوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستطاع ياسين تحقيق المركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات التارجت سبرنت 50 م بينما أحرز بطل إيطاليا المركز الاول والميدالية البرونزية وبطل المانيا المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفى منافسات 25 م مسدس شابات حقق المنتخب الصينى المركز الاول والميدالية الذهبية وجاءت كوريا الجونبية فى المرتبة الثانية والميدالية الفضية وحققت الهند المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفى منافسات 10 م بندقية ضغط هواء سيدات حققت الامريكية اليسون مارى المركز الاول والميدالية الذهبية وجاءت الصينية هاينج هوتنج فى المركز الثانى والميدالية الفضية وفازت زاهنج زو من الصين بالمركز الثالث والميدالية الرونزية .

وقام حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والافريقى ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية والسيد فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية ألكسندر راتنر سكرتير عام الاتحاد الدولى والسيد محسن مهنا من السودان بتكريم الابطال على منصات التتويج.

وافتتح أمس الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بطولة الرماية بحفل افتتاح بطولة العالم والذي أقيم بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير ليسين ونيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة واللواء أركان حرب حسام خضر رئيس جهاز الرياضة العسكرى والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية