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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

توفى في ظروف غامضة.. من هو بطل سلسلة هاري بوتر ؟

بطل سلسلة هاري بوتر
بطل سلسلة هاري بوتر

تصدر بطل سلسلة هاري بوتر الممثل الأسكتلندي روبي كولترين، مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، وذلك بعد وفاته منذ قليل، عن عمر 72 عاما.

اشتهر الممثل الأسكتلندي، بدور "هاجريد" في سلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة، إلى جانب عدد من الأدوار الكوميدية الآخرى.

بطل هاري بوتر 

سبب وفاة بطل هاري بوتر

توفي روبي كولترين في ظروف غامضة، حيث لم تذكر وكيله أعماله، بليندا رايت (40 عاما)، تفاصيل عن وفاته، لكنها قالت إن "عائلة كولترين تشكر الفريق الطبي في مستشفى فورث فالي الملكي في لاربرت على رعايتهم"، حسب ما نقل موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

روبي كولترين

من هو روبي كولترين؟

اشتهر كولترين بتقديم الأدوار الكوميدية، كما شارك بالعديد من الأفلام والسلسلات، أبرزها "هاري بوتر"، ورشح خلال مسيرته الفنية الطويلة، التي بدأت في 1979، لجوائز كثيرة.

روبي كولتراين من مواليد 30 مارس 1950 في اسكتلندا، وبدأ مسيرته الفنية عام 1979، كما أنه من الفائزين بجائزة بافتا.

وتعد جوائز بافتا أو جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، هي جوائز تقام سنويا من قبل الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون، وهي الشبيه البريطاني لجائزة الأوسكار

روبي كولترين

أعمال روبي كولترين

درس كولتراين بمدرسة جلاسكو للفنون، ليبدأ بعدها حياته الفنية في أوائل العشرينيات من عمره على المسرح، بجانب عدة عروض "stand-up comedy" كان يقدمها في تلك الفترة، اشترك بعدها بعدة مسلسلات تلفزيونية مثل "A Kick Up the Eighties" عام 1981.

واشتهر روبي كولتراين بتقديم الأدوار الكوميدية، حيث ساعده في ذلك الحس الكوميدى لديه، كما شارك كولتراين بالعديد من الأفلام من أهمها سلسلة أفلام هارى بوتر التي شارك بها جميعها.

رُشح ونال كولتراين، العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية الطويلة، وعلى رأسها جائزة بافتا.

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