عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زيارة ميدانية لطلاب تربية عين شمس لمعرض تراثنا

طلاب عين شمس
طلاب عين شمس

 نظمت كلية التربية بجامعة عين شمس برعاية الدكتور حازم راشد عميد الكلية و الدكتور علاء الدين عبد الحليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة الدكتورة صفاء شحاتة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وبتنسيق  ومتابعة من اتحاد طلاب الكلية ، زيارة ميدانية طلابية لمعرض تراثنا بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي بدأت فعالياته يوم ٩ أكتوبر حتى ١٥ أكتوبر الجاري

وذلك في إطار حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس على تنمية روح الابتكار ومهارات الأعمال اليدوية والمشروعات الصغيرة لطلاب الجامعة وبتوجيهات معالي الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة للاهتمام بهذا المجال الهام،، وقد شارك في الزيارة عددا كبير من طلاب وطالبات الكلية من كافة التخصصات والمهتمين بهذا المجال وبإشراف صحبة مجموعة من الأساتذة الأفاضل أعضاء هيئة التدريس بالكلية ممثلا في كل من الدكتورة فاطمة بكر والدكتورة رشا بدوي والدكتورة أسماء نبيل ود. محمد الطاهر، وبمشاركة تنظيمية متميزة من اتحاد طلاب الكلية ومجلس الاتحاد برئاسة الطالب عمرو موسى .

txt

رئيس جامعة حلوان يبحث آليات وخطوات جذب الطلاب الوافدين

txt

مجلة العلوم القانونية والاقتصادية لحقوق عين شمس تدخل التصنيفات الدولية

وقد أبدى الطلاب سعادتهم بتلك الزيارة ومشاركتهم الفاعلة فيها ورغبتهم في تكرار مثل هذه الزيارات الثقافية الهادفة، كما أكد الطلاب على مدى الفائدة التي تحققت لهم من خلال فتح آفاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمامهم وتنمية مواهبهم الابتكارية المبدعة.

 وتضمنت الزيارة برنامجًا ثقافيًا متكاملًا شمل: مسابقات ثقافية متنوعة للطلاب المشاركين فضلا عن مشاركات الموهوبين منهم في الشعر والغناء والإلقاء،  وقد عبر الطلاب والطالبات عن مدى الاستفادة من الزيارة في تنمية أفكارهم  في مجال المشاريع  بكافة أنواعها والانتقال من الأفكار الى  تنفيذ الأفكار خصوصا في ظل معايشتهم لأصحاب المشاريع في هذه الزيارة الهادفة، وفى نهاية الزيارة شكر جميع الطلاب والطالبات والمشرفون الجهود المبذولة من الكلية والجامعة لدعم جميع الأنشطة الهادفة التى تعود عليهم بالاستفادة الكاملة خصوصا في الجوانب التطبيقية الحياتية التى تحقق رسالة الكلية والجامعة.

كلية التربية بجامعة عين شمس جامعة عين شمس زيارة ميدانية طلابية معرض تراثنا مركز مصر للمؤتمرات والمعارض طاع شئون التعليم والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشجع يدعم كهربا بمليون جنيه لتسديد غرامة الزمالك.. اعرف ردَّ نجم الأهلي

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وفلامبو 5-1 في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو (0-0) في دوري أبطال أفريقيا

غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

ارتفاع غير مسبوق.. مفاجأة في أسعار الذهب و42 جنيها زيادة بعيار 21

الدكتور العائد من الموت.. زميلته تروي تفاصيل صادمة: كلمني بعد ما اتدفن|صور

احبسوني مكان ابني| والد عريس الإسماعيلية يشكّك في زوجة نجله بجملة خطيرة

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي.. أفضل 5 صيغ لها.. هل تعرفها؟

وزير الأوقاف يوجه بصرف 30 ألف جنيه إعانة لأسرة العامل مجدي نصر

تبدأ من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في مصر| صور

شهيرة تكشف سر نجاح فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي

نحن قادمون.. أحمد زيزو نجم الزمالك يحتفل بالفوز على فلامبو

كوكا يسجل في فوز فريقه على أنطاليا سبور في الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة فنانين عرب.. الصور الأولى من الموسم الخامس لمسلسل The Crown

ازاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالطماطم والبقدونس

توفى في ظروف غامضة.. من هو بطل سلسلة هاري بوتر ؟

مصطفى قمر يحيي حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان.. صور

فيديو

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

رسوم جديدة وإعفاء المغتربين من الجمارك ... قرارات مهمة لأصحاب السيارات

اصطياد الشباب .. تفاصيل ضبط شبكة شذوذ في حدائق الأهرام |فيديو جراف

سعره 2 مليون جنيه..طرح نسخة جديدة من iPhone 14 Pro بلمسات كافيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ