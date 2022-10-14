زيارة ميدانية لطلاب تربية عين شمس لمعرض تراثنا

نظمت كلية التربية بجامعة عين شمس برعاية الدكتور حازم راشد عميد الكلية و الدكتور علاء الدين عبد الحليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة الدكتورة صفاء شحاتة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وبتنسيق ومتابعة من اتحاد طلاب الكلية ، زيارة ميدانية طلابية لمعرض تراثنا بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي بدأت فعالياته يوم ٩ أكتوبر حتى ١٥ أكتوبر الجاري

وذلك في إطار حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس على تنمية روح الابتكار ومهارات الأعمال اليدوية والمشروعات الصغيرة لطلاب الجامعة وبتوجيهات معالي الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة للاهتمام بهذا المجال الهام،، وقد شارك في الزيارة عددا كبير من طلاب وطالبات الكلية من كافة التخصصات والمهتمين بهذا المجال وبإشراف صحبة مجموعة من الأساتذة الأفاضل أعضاء هيئة التدريس بالكلية ممثلا في كل من الدكتورة فاطمة بكر والدكتورة رشا بدوي والدكتورة أسماء نبيل ود. محمد الطاهر، وبمشاركة تنظيمية متميزة من اتحاد طلاب الكلية ومجلس الاتحاد برئاسة الطالب عمرو موسى .

وقد أبدى الطلاب سعادتهم بتلك الزيارة ومشاركتهم الفاعلة فيها ورغبتهم في تكرار مثل هذه الزيارات الثقافية الهادفة، كما أكد الطلاب على مدى الفائدة التي تحققت لهم من خلال فتح آفاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمامهم وتنمية مواهبهم الابتكارية المبدعة.

وتضمنت الزيارة برنامجًا ثقافيًا متكاملًا شمل: مسابقات ثقافية متنوعة للطلاب المشاركين فضلا عن مشاركات الموهوبين منهم في الشعر والغناء والإلقاء، وقد عبر الطلاب والطالبات عن مدى الاستفادة من الزيارة في تنمية أفكارهم في مجال المشاريع بكافة أنواعها والانتقال من الأفكار الى تنفيذ الأفكار خصوصا في ظل معايشتهم لأصحاب المشاريع في هذه الزيارة الهادفة، وفى نهاية الزيارة شكر جميع الطلاب والطالبات والمشرفون الجهود المبذولة من الكلية والجامعة لدعم جميع الأنشطة الهادفة التى تعود عليهم بالاستفادة الكاملة خصوصا في الجوانب التطبيقية الحياتية التى تحقق رسالة الكلية والجامعة.