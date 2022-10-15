عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على فرصة للدراسة خارج مصر.. التفاصيل عبر هذا الرابط

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة جمهورية صربيا بالقاهره بتقديم ثلاث منح دراسية مقدمه للطلاب من جمهورية مصر العربية للعام الدراسى 2022/2023 .

وأوضحت أن آخر موعد للتقديم : 31 أكتوبر 2022، علمًا بأنه يمكن الحصول على منح دراسية 

وأشارت إلى أن قوائم مؤسسات التعليم العالى فى بلجراد وكراغويفاتش ونيش ونوفى سادأكاديميات وكليات الدراسات المهنية التى أسستها جمهورية صربيادعوة لمنح المنح الدراسية للعام الدراسى 2022-2023 فى إطار مشروع العام صربيامعلومات حول مشروع العالم صربيا التابع لوزارة التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية فى صربيااستمارة التقديم

txt

التعليم العالي: مدينة الأبحاث العلمية توقع بروتوكولا لتصنيع منتجات طبية

txt

وزير التعليم العالي يتفقد بيت مصر بباريس ويشهد الاحتفال بانتهاء الأعمال الإنشائية بالمشروع

على الروابط الالكترونية  التالية :

file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23.pdf

file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23%20Call.pdf

file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23%20Application%20Form.pdf

file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23%20List%20of%20Higher%20Education%20Institutions.pdf


كما أوضحت أنه بعد استيفاء استمارات التقديم ويرفق بها كافة المستندات المطلوبه يتم التوجه للاداره المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) وفى حالة اذا كان المتقدم بأى جهة حكومية يتم موافاتنا بموافقة جهته على الترشيح للمنحة.

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي جمهورية صربيا بالقاهره منح دراسية جمهورية مصر العربية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ 10 جنيه بس.. مفاجأة قوية بخصوص أسعار الأرز

الدكتور العائد من الموت.. زميلته تروي تفاصيل صادمة: كلمني بعد ما اتدفن|صور

لم يتخذه هاني شاكر.. أول قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين| خاص

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

الأهلي أحدهم.. 3 فرق تحدد تصنيف الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

احبسوني مكان ابني| والد عريس الإسماعيلية يشكّك في زوجة نجله بجملة خطيرة

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس الأسبوع القادم

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس شاركه كـ DJ.. تامر حسني يحيي حفلا كبيرا بالشيخ زايد

صور مروعة.. الحيونات تأكل أجساد الجنود القتلي في الحرب الروسية الأوكرانية

الدولار يخالف التوقعات ويشهد ارتفاعا كبيرًا عالميا

طريقة عمل صوص الفراولة بدون جيلاتين

فوائد سورة الرحمن .. ما لا تعرفه من أسرار عروس القرآن

لوتس ايفيجا تتألق بإصدار خاص لمرور نصف قرن على لقب فورمولا 1|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح المعرض الماسي للفنان عبد العزيز تاج .. غدا

تكشف 9 أمراض خطيرة.. لا تستهن بـ رائحة الفم الكريهة

أهمها البروستاتا.. عصير رخيص يحمي الرجال من أمراض خطيرة

بمشاركة فنانين عرب.. الصور الأولى من الموسم الخامس لمسلسل The Crown

فيديو

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

رسوم جديدة وإعفاء المغتربين من الجمارك ... قرارات مهمة لأصحاب السيارات

اصطياد الشباب .. تفاصيل ضبط شبكة شذوذ في حدائق الأهرام |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ