احصل على فرصة للدراسة خارج مصر.. التفاصيل عبر هذا الرابط

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة جمهورية صربيا بالقاهره بتقديم ثلاث منح دراسية مقدمه للطلاب من جمهورية مصر العربية للعام الدراسى 2022/2023 .

وأوضحت أن آخر موعد للتقديم : 31 أكتوبر 2022، علمًا بأنه يمكن الحصول على منح دراسية

وأشارت إلى أن قوائم مؤسسات التعليم العالى فى بلجراد وكراغويفاتش ونيش ونوفى سادأكاديميات وكليات الدراسات المهنية التى أسستها جمهورية صربيادعوة لمنح المنح الدراسية للعام الدراسى 2022-2023 فى إطار مشروع العام صربيامعلومات حول مشروع العالم صربيا التابع لوزارة التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية فى صربيااستمارة التقديم

على الروابط الالكترونية التالية :

file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23.pdf

file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23%20Call.pdf

file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23%20Application%20Form.pdf

file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23%20List%20of%20Higher%20Education%20Institutions.pdf



كما أوضحت أنه بعد استيفاء استمارات التقديم ويرفق بها كافة المستندات المطلوبه يتم التوجه للاداره المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) وفى حالة اذا كان المتقدم بأى جهة حكومية يتم موافاتنا بموافقة جهته على الترشيح للمنحة.

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح