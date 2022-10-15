شروع في قتل.. خلافات المُصاهرة تُشِعل مُشاجرة بين سائق وشقيقي زوجته بسوهاج

أصيب سائق في نهاية العقد الرابع من العُمر، بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليُسرى، على أيدي شقيقي زوجته، كما أصابهما الأول بجروح بالوجه، بمشاجرة نشبت فيما بينهم بشارع سيالة أولاد نصير دائرة قسم شرطة أول سوهاج؛ بسبب خلافات المُصاهرة القائمة فيما بينهم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين، بشارع سيالة أولاد نصير دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من:"طرف أول عبد العال. ا. ع- 38 سنة- سائق- ويقيم بناحية العمري دائرة القسم- مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليُسرى"، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وطرف ثانٍ:"أحمد. ن. ع- 35 سنة- سائق، وعبد الرازق. ن. ع- 30 سنة- عامل- ويقيمان مدينة العرائس دائرة القسم- شقيقي زوجة الطرف الأول- مصابين بجروح متفرقة بالوجه"، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج التعليمي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات المُصاهرة القائمة فيما بينهم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.