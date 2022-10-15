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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خناقات شوارع.. إصابة 8 أشخاص في 3 مشاجرات بمحافظة سوهاج.. اعرف التفاصيل الكاملة

صدى البلد

أصيب 8 أشخاص بجروح قطعية وأخرى نافذة، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب 3 مشاجرات مُتفرقة، بين 11 شخصًا، بأماكن مُختلفة بمحافظة سوهاج، واختلفت الأسباب التي اشتعلت من أجلها تلك المُشاجرات، إحداهن لوجود خلافات المُصاهرة، وأخرى للخلافات المالية، والأخيرة لخلافات الجيرة القائمة بين طرفي المُشاجرة».

ويرصد موقع صدى البلد في سطوره التالية، تفاصيل الـ3 مشاجرات بمعلومات تفصيلية:

 إصابة 4 أشخاص بجروح قطعية بقرية الأغانة طما

أصيب 4 أشخاص بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بين 5 أشخاص؛ بسبب خلافات الجيرة، بقرية الأغانة دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الأغانة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أنها بين كلًا من:" طرف أول عبد الناصر. س. ع. ع- 26 سنة- عامل- مصاب بجرح قطعي شبه نافذ أعلى الكتف الأيمن، وعلي. ع. ع. ع- 43 سنة- عامل- مصاب بجرح قطعي شبه نافذ بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم".

وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

وطرف ثانٍ كل من:" عبد العزيز. ع. س. م- 19 سنة- عامل- مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس"، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، ومحمود. ع. س. م- 22 سنة- عامل- مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وأحمد. س. م. ب- 50 سنة- عامل، الطرفان يقيمان بذات الناحية".

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين"، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة.

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 شقيقان يشرعان في قتل زوج شقيقتهما بشارع سيالة أولاد نصير 

أصيب سائق في نهاية العقد الرابع من العُمر، بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليُسرى، على أيدي شقيقي زوجته، كما أصابهما الأول بجروح بالوجه، بمشاجرة نشبت فيما بينهم بشارع سيالة أولاد نصير دائرة قسم شرطة أول سوهاج؛ بسبب خلافات المُصاهرة القائمة فيما بينهم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين، بشارع سيالة أولاد نصير دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من:"طرف أول عبد العال. ا. ع- 38 سنة- سائق- ويقيم بناحية العمري دائرة القسم- مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليُسرى"، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وطرف ثانٍ:"أحمد. ن. ع- 35 سنة- سائق، وعبد الرازق. ن. ع- 30 سنة- عامل- ويقيمان مدينة العرائس دائرة القسم- شقيقي زوجة الطرف الأول- مصابين بجروح متفرقة بالوجه"، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج التعليمي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات المُصاهرة القائمة فيما بينهم.

 تجار الخردة أشعلوا نيران مُشاجرة بسبب خلافات مالية في طما

أصيب تاجر خردة بجرح رضي بالجبهة وسحجات بالظهر، على أيدي تاجري خردة، في مشاجرة نشبت بينهم؛ إثر وجود خلافات مالية قائمة فيما بينهم على بيع الخردة، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من  مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو (خليفه. ع. ن- 65 سنة- تاجر خردة- ويقيم بناحية المدمر دائرة المركز)، مصاب بجرح رضي بالجبهة وسحجات بالظهر.

وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالإنتقال والفحص، وبسؤال نجله المدعو (عبده. خ. ع. ن- 20 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، إتهم كل من:" أحمد. ج. ع- 32 سنة- تاجر خردة، عبد الرحمن. م. ع. م- 41 سنة- تاجر خردة- ويقيمان بذات الناحية"، بالتعدي على والده بالضرب، وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات مالية بينهم على بيع الخردة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تحرير المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، كما تولت النيابة العامة التحقيقات.

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