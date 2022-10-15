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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتوعية بالتغيرات المناخية.. مغامر مصري يسافر من أسوان إلى شرم الشيخ بدراجة كهربائية

المغامر المصرى على
المغامر المصرى على عبده

إنطلقت من مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي إلى مدينة شرم الشيخ مدينة السلام رحلة لقمة المناخ والتى قام بها المغامر المصري " علي عبده" بإستخدام دراجة كهربائية ، وهي الرحلة الأولي من نوعها في العالم بداية من أمام ديوان عام محافظة أسوان للتوعية بالتغير المناخى فى ظل إستضافة مصر لقمة المناخ " COP 27 " فى نوفمبر المقبل برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للجهات المختصة بتسخير كافة الإمكانيات أمام المغامر المصرى على عبده، حيث كان فى استقباله عدد من مسئولى المحافظة ، مؤكداً على أن المحافظة تشهد وتستقبل خلال الفترة الحالية العديد من الفعاليات سواء على المستوى المحلى أو الدولى ، مع إستقبال مبادرة " رحلة إلى مؤتمر المناخ " والتى تأتى ضمن الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

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المغامر المصرى

رحلة إلى مؤتمر المناخ

ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح السيد رئيس جهاز شئون البيئة بأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات المختلفة تم تقديم التيسيرات المختلفة للمغامر المصرى على عبده لإستكمال رحلته للوصول إلى مدينة شرم الشيخ .

فيما قال المغامر على عبده، إن رحلته إلى مؤتمر المناخ تمتد على مدار 30 يوماً بدءاً من 10 أكتوبر ، لتصل إلى مدينة شرم الشيخ مع انعقاد قمة المناخ شملت المرور على عدد من المحافظات ، بدأت من مدينة أبو سمبل السياحية من خلال استقلال دراجة كهربائية صديقة للبيئة ، لافتاً إلى أنه تم إطلاق أولى فعاليات الرحلة من أمام معبدى أبو سمبل ، ثم التوجه إلى مدينة أسوان لتستكمل الرحلة مروراً بمحافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر ، وأيضاً محافظات الساحل الشمالى حتى السلوم وسيوة والواحات البحرية ، ثم سيناء ، وأخيراً مدينة شرم الشيخ ليقطع مسافة 12 ألف كم .

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التوعية بالتغيرات المناخية

وأضاف على عبده، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعريف الشباب وتشجيعهم على المشاركة بالجهود المختلفة للتصدى لتغير المناخ والتوعية بالتغيرات المناخية والترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ ، مع رفع الوعى بأساليب التكيف مع التغيرات المناخية ، مشيراً إلى أن المبادرة تشهد رعاية من وزارات الشباب والرياضة والبيئة والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية، والإنتاج الحربى ، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ، وغيرها من الجهات الأخرى الراعية للمبادرة .

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