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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع40 طن تراكمات قمامة بالسباعية والرديسية في أسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

 قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتوجيه المركبات للسير عبر طرق بديلة لتلافى الإختناقات المرورية نتيجة بدء  تنفيذ أعمال خطى الطرد والإنحدار لمشروع الصرف الصحى بالشارع الرئيسى بإدفو / إسنا بمدينة السباعية ضمن المشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بهدف الربط حتى المحطة الرئيسية بالمدينة لتيسير حركة المركبات والمشاه .

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النظافة العامة

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

وتواكب مع ذلك قيام الوحدة المحلية بمدينة السباعية أيضاً برفع 40 طن من التراكمات ، مع إزالة المخلفات خلف العمارات السكنية ، وبعض الطرق فى أطراف المدينة ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة بالمناطق والأحياء المختلفة بالمدينة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بشأن المتابعة اليومية لأعمال الخطة الإستثمارية ، وكذا التطوير والتجميل من أعمال النظافة وقص وتهذيب الأشجار لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل .

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حياة كريمة

وكانت قد قامت وحدة حياة كريمة بالمحافظة بعرض نتائج جهودها على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والمتعلقة بالمتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى " على مستوى مدن ومراكز المحافظة حيث قام أعضاء الوحدة بقيادة المهندس ناجح مصطفى بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية داخل قرية وادى الرديسية التابعة لمركز إدفو  والتى تخدم 16 ألف نسمة داخل 17 تابع .

وتضمنت جولة أعضاء وحدة حياة كريمة التي رافقهم خلالها رئيس قرية وادى الرديسية مصطفى عيسى ، ومسئولى الشركات والمقاولين تفقد مشروع مجمع الخدمات بالقرية بنسبة تنفيذ 95 % ، بجانب متابعة الأعمال الجارية بمشروع المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 87 %  ، وكذا المرور على أعمال إنشاء سور وتطوير المبنى الإدارى بمركز شباب قرية الرئيسية بنسبة تنفيذ ٧٥% ، بجانب تفقد مشروع إنشاء سور وتطوير المبنى الإدارى بمركز شباب الحرية بنسبة تنفيذ 85 % .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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