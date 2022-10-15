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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء 4 يمنيين مصابين في انقلاب سيارة في مطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح

استقبل مستشفى مطروح العام منذ قليل 4 يمنيين  ضحايا حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى .

بالأسماء .. إصابة فتاتين في انقلاب سيارة في مطروح

صحة مطروح: 578 حادثا خلال أشهر الصيف

حيث استقبلت مستشفى مطروح العام كل من عبده ناجي عبد القوي فاضل 63 سنة دولة اليمن  اشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، و هم: علي رفيق صالح احمد 17 سنة دولة اليمن  اشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم
رفيق صالح احمد 60 سنة  دولة اليمن اشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم 
نعمان عبدالنعمان فاضل 27  سنة دولة اليمن اشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.
  

كان  4 أشخاص يمنيين الجنسية  أصيبوا   بإصابات متنوعة اثر حادث انقلاب  سيارة  بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى مطروح العام.


تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب  سيارة  وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


واستقبلت مستشفى مطروح العام  4 مصابين ضحايا الحادث وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

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