ننشر أسماء 4 يمنيين مصابين في انقلاب سيارة في مطروح

استقبل مستشفى مطروح العام منذ قليل 4 يمنيين ضحايا حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى .

حيث استقبلت مستشفى مطروح العام كل من عبده ناجي عبد القوي فاضل 63 سنة دولة اليمن اشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، و هم: علي رفيق صالح احمد 17 سنة دولة اليمن اشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم

رفيق صالح احمد 60 سنة دولة اليمن اشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم

نعمان عبدالنعمان فاضل 27 سنة دولة اليمن اشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.





كان 4 أشخاص يمنيين الجنسية أصيبوا بإصابات متنوعة اثر حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى مطروح العام.



تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



واستقبلت مستشفى مطروح العام 4 مصابين ضحايا الحادث وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.