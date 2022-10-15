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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دورة تدريبية لمصممي العروض الرياضية بالإسكندرية.. 17 أكتوبر

صدى البلد

تنظم وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومن خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، فعاليات الدورة التدريبية لمصممي ومدربي العروض الرياضية لكليات التربية الرياضية والمعاهد الأزهرية والمدارس الرياضية (بنين - بنات)، بمشاركة ١٥٠ دارسا ومتدرب، خلال الفترة من 17 لــ 20 أكتوبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.

يحاضر بالدورة التدريبية نخبة من أساتذة ومصممي المهرجانات والعروض الرياضية في مصر والوطن العربي من كليات التربية الرياضية وكليات التربية الموسيقية والفنون الجميلة.

تهدف الدورة إلى إعداد وصقل المهارات التدريبية والفنية لمصممي ومدربي العروض الرياضية بالمدارس الرياضية والمعاهد الأزهرية والكليات المتخصصة ومديريات الشباب والرياضة والتعرف على المستجدات في مجال العروض والمهرجانات الرياضية.

وتسهم العروض الرياضية في التربية العقلية للمشتركين عن طريق تدريبهم على الحركات المختلفة والمتعددة التي يشملها العرض، كما  يتطلب العرض عمل ربط ذهني بين الحركات والموسيقى بما ينمى لديهم سرعة التفكير وحسن التصرف وكفاءة الاستجابة لدى اللاعبين.

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