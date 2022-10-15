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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الزراعة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد

كلية الزراعة تنظم
كلية الزراعة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢

استقبل الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس يرافقة الدكتور هشام الحريرى وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب الكلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وشهدا طابور العرض للأسر والانشطة الطلابية.

وذلك بحضور رؤساء الأقسام والدكتور احمد رفعت خفاجي المشرف على كلية الطب البيطري والدكتور عاطف كامل والمهندس عوض دسوقي البنا مدير عام الكلية ودكتوره سوزان سند نقيبة الاطباءالبيطريين بالقاهرة والدكتور خديوي مدير ادارة رعاية الشباب أعضاء ادارة رعاية الشباب

وفي كلمته اعرب الدكتور  احمد جلال عميد الكلية علي سعادته البالغة باستقبال أبناء جدد للكلية ومرحباً بالضيوف من  الحضور ممثلي كلية الطب البيطري و رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس.

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واشار  الي ان الكلية ترحب بضيوفها من ابناء كلية الطب البيطري واستضافتها لهم في ظل قيادة الدكتور  محمود المتيني رئيس الجامعة وفترة عمادة 
مشيرا  إلى اهمية الزراعة وأنها العمود الفقري لأي وطن فهي الأمن الاستراتيجي وأشار إلى دور كليات الزراعة في تحقيق ذلك وإفراز خريجين مؤهلين لسوق العمل ووجه التحية لطالبات الكلية وسيدات مصر اللاتي لم يدخرن جهداََ لرفعة هذا الوطن والدفاع عنه والحفاظ على أمنه وسلامته على مر العصور.

ورحب الدكتور  هشام الحريرى وكيل الكليه  بالحضور الكرام واشار سيادته ان الكلية تذخر بمنابر علمية ذات قيمة وعلى الطلاب ان لايدخروا جهداََ في تحصيل العلم وأنه هو السبيل لرفعة شأن صاحبة والمكانة المرموقة ووجه سيادته أبنائه الطلاب إلى أن تسجيل المقررات على منصة ASU2Learn خاص بالمادة العلمية من محاضرات اونلاين وتقييمات وتواصل مع اعضاء هيئة التدريس.

اما منظومة UMS فهى خاصة بالارشاد والتسجيل الاكاديمى للمقررات ولسداد المصروفات وطلب الخدمات المختلفه ومعرفة نتيجة الطالب وعلي الطلاب عدم الخلط بين تسجيل المقررات على المنصة ASU2Learn ومنظومة UMS.

وفي كلمة الدكتور احمد رفعت خفاجي المشرف على كلية الطب البيطري وجه الشكر والتحية الدكتور احمد جلال عميد الكلية والدكتور هشام الحريرى وكيل الكليه لحسن الاستضافة وتذليل العقبات ودعي طلاب كلية الطب البيطري إلى بذل الجهد لأنهم الجيل الأول للكلية ومنهم من سوف يتحمل مسؤوليتها فيما بعد.

واعربت الدكتورة سوزان سند نقيبة الاطباء البيطريين بالقاهرة عن سعادتها لوجودها بصرح علمي عظيم ككلية الزراعة جامعة عين شمس وقدمت التحية والشكر للحضور الكريم واشارت الى أن طلاب كلية الطب البيطري لديهم الحظ الوفير لكونهم النبتة الأولي لكلية الطب البيطري بجامعة عين شمس.

ثم تلي ذلك الحفل الغنائي الفردي والجماعي لكورال الكلية بقيادة . ياسر سليمان ثم تكريم الطلاب المتميزين بالكلية والفائزين بمراكز متقدمة بالانشطة.

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كلية الزراعة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ (3)
كلية الزراعة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ (3)
كلية الزراعة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ (4)
كلية الزراعة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ (4)
كلية الزراعة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ (6)
كلية الزراعة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ (6)
كلية الزراعة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ (7)
كلية الزراعة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ (7)
كلية الزراعة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ (8)
كلية الزراعة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ (8)
زراعة كلية زراعة جامعة عين شمس جامعة عين شمس الانشطة الطلابية لدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس

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