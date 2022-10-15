رئيس جامعة حلوان يتفقد التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة والتجارة بالزمالك

يستكمل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان سلسلة جولاته حيث قام اليوم بعمل جولة تفقدية إلي كلية التربية الموسيقية وكان فى استقبال الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية، والسادة وكلاء الكلية، والسادة رؤساء الأقسام، والدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتطوير بوزارة التعليم العالي، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية من الرواد والقيادات السابقين .

وخلال الجولة تفقد رئيس جامعة حلوان المبانى التراثية بالكلية، وأوصى أن يكون هناك لجنة للترميم للحفاظ على التراث، كما تفقد الوحدة الصحية وكلف سيادته بأن تكون جميع أجهزة الأكسجين بالوحدة جاهزة، وشدد على الاهتمام بالبنية التحتية.

كما قام الدكتور السيد قنديل بعمل جولة تفقدية لكلية التربية الفنية وقد استقبله الدكتور محمود حامد عميد الكلية والسادة وكلاء الكلية ورؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية من الرواد السابقين، وقد رحب عميد الكلية الدكتور رئيس الجامعة، موضحا أن اليوم يعد يوم مميز لوجود قائد مميز صاحب رؤية وفكر، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد طفرة حقيقية فى الجامعة.

وايضا تفقد رئيس جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة وكان فى استقبال الدكتور عمرو سامى عميد الكلية، والسادة وكلاء الكلية، والدكتور ياسر صقر رئيس الجامعة الأسبق، و الدكتور حازم فتح الله نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أشرف رضا استاذ الديكور بالكلية والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، والأستاذ الدكتور ياسر لطفى مدير مركز الاستشارات الهندسية، والسادة رواد وقيادات الكلية، واتحاد طلاب الكلية وفريق الجوالة، وفريق المسرح الخاص بالكلية وتم عرض أغنية وفقرة شعر وكلف بتجهيز مكان لطلاب فريق المسرح وتجهيزه بأفضل التجهيزات مع عمل الصيانة اللازمة له، لتدريب هؤلاء الطلاب لعمل عرض مخصص لهم.

كما قام الدكتور السيد قنديل بتفقد مبنى كلية التجارة بالزمالك وكان فى استقبال سيادته الاستاذة الدكتورة امانى فاخر عميد كلية، والأستاذ الدكتور يحيى حلمي، والاستاذ الدكتور عمر سالمان، وبعض من السادة أعضاء هيئة التدريس، وتفقد سيادته قاعات التدريس لبرامج Bis , Fmi .

وقد رافق فى الجولات الدكتور هابي حسنى مساعد رئيس الجامعة للمشروعات، الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، الأستاذة مها عبد الرحيم الأمناء المساعدين، وبعض من السادة مديرى العموم.

وقد قام بعمل عدد من الاجتماعات مع رؤساء الأقسام بالكليات التى قام بتفقدها وقام بالترحيب بهم، وأكد رئيس الجامعة على ضرورة بناء الثقة بين إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث ان جامعة حلوان لها طبيعة خاصة، فالكليات الفنية تعد هى القوة الناعمة فى المجتمع، موضحا أن العنصر البشرى هو اهتمامنا الأساسي بداية من العامل إلي أكبر أستاذ بالجامعة للوصول لجودة التعليم، مؤكدا أن الطلاب هم المستقبل، مشددا على ان ترجع جامعة حلوان خلال ست اشهر كسابق عهدها من إعادة تشغيل الورش والمطاعم كضرورة للعملية التعليمية وضرورة استغلال موارد الجامعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أننا نسعى لتحقيق الاستغلال والتشغيل الأمثل لوحدات الكليات، ووجه سيادته بأهمية سرعة إصدار الكارنيهات لمنتسبى جامعة حلوان.

وفى ذات السياق ناقش الدكتور السيد قنديل أن أغلب المبانى فى القطاع الخارجي تراثية لذا تم تشكيل لجنة لإعادة هيكلة أصول الجامعة بما يتناسب مع التطوير الأكاديمي فى الكلية، لتخريج خريجى الكلية على أعلى كفاءة ليعمل الطالب بمجالات متميزة، كما ناقش ضرورة زيادة أعداد الوافدين لأنهم القوة الناعمة لمصر فى بلادهم، وخلال الاجتماع أوصى بعمل جلسات لمناقشة وتطوير اللوائح وعمل برامج خاصة تتناسب مع احتياجات المجتمع، ليكون هناك تطوير فعلى، وامكانيات مادية مناسبة، واداء حقيقى بشكل مناسب لتحقيق جودة التعليم والحفاظ على التميز والتفرد لخريجى الكلية، ووعد سيادته بحل كافة مشاكل السادة أعضاء هيئة التدريس وأن كل ذى حق سياخد حقه، كما تحدث عن مشروع العلاج الصحي لكل الفئات بأنه سيتحول لكارت بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم خدمة صحية متكاملة ولائقة للجميع وعدم التقيد بمستشفيات محددة.

كما حث على ضرورة تشغيل الوحدات الانتاجية وعمل الصيانات اللازمة لها، متمنيا أن يكون لجامعة حلوان كورال ينافس على المستوى المحلى والدولى مؤكدا ان هناك اهتمام كبير بالأنشطة الطلابية لأن النشاط الطلابي يساهم في تشكيل وعي الطلاب.

وأكد خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى، وأن تكون جامعة حلوان جامعة صديقة للبيئة بأن تكون جامعة خضراء، مشيرا إلي أهمية تحسين الصورة الذهنية للجامعة لذا تم التكليف بعمل دورات تدريبية تنطلق غدا لمسئولي العلاقات العامة والإعلام بالجامعة من أجل تقديم آداء إعلامي مميز، مؤكدا أن الجامعة تضع التحول الرقمي في أولى اهتماماتها لذا سيتم عمل وحدة صيانة IT داخل الكليات، وحث على الرقمنة حتى فى المناهج وكذلك التعليم الهجبن، وتحدث سيادته على أهمية مجالس الأقسام لمناقشة خطة التطوير المطلوبة، وأكد على أهمية دعم البحث العلمى والمشروعات البحثية الممولة.

وكلف بعمل لائحة للساعات المعتمدة وذلك خلال اجتماع سيادته برؤساء أقسام كلية التربية الفنية ودعا لعمل رؤية للتخصص واستحداث برامج جديدة مميزة تحافظ على تفرد وتميز الكلية.

كما تحدث عن مشروع المجمع الطبى داخل جامعة حلوان وأنه سيتم البدء به خلال أسبوعين، وناقش سيادته تحويل بعض الكيانات إلي شركات ونوادى لخدمة منتسبي الجامعة، وحرص سيادته إلي الاستماع إلي مقترحاتهم والتحديات التى تواجه الكليات وأوصى بتقديم الدعم اللازم لهم.

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة ومبنى كلية التجارة بالزمالك

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة ومبنى كلية التجارة بالزمالك

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة ومبنى كلية التجارة بالزمالك

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة ومبنى كلية التجارة بالزمالك

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة ومبنى كلية التجارة بالزمالك

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة ومبنى كلية التجارة بالزمالك

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة ومبنى كلية التجارة بالزمالك

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة ومبنى كلية التجارة بالزمالك

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة ومبنى كلية التجارة بالزمالك

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة ومبنى كلية التجارة بالزمالك

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة ومبنى كلية التجارة بالزمالك

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة ومبنى كلية التجارة بالزمالك

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة ومبنى كلية التجارة بالزمالك

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة ومبنى كلية التجارة بالزمالك

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة ومبنى كلية التجارة بالزمالك