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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق ندوة «التحول إلى مجتمع رقمي متكامل» بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاعا شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "مصر الرقمية ... التحول إلى مجتمع رقمي متكامل"، وذلك ضمن فاعليات "الموسم الثقافى والفنى للجامعة" بمشاركة الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس الجامعة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور غادة فاروق قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف كل من سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ريهام العطيفى القائم بتيسير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، وتنظيم طلابى إتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية ،و بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ،وذلك اليوم الأحد القادم بمدرج المحلاوى بكلية الطب في تمام الساعة ١٢ ظهراً .

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تأتى الندوة في إطار الموسم الثقافى للجامعة والذى يتضمن عدة ندوات ثقافية وفنية للرموز الوطنية فى مختلف المجالات ، تهدف إلى رفع وتنمية الوعى الثقافي والإجتماعي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة ،وإعداد جيل قادر على  تحمل المسئولية بأبرز مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية ودور الشباب فى بلوغ التقدم التكنولوجى  ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي وتعزيز الثقافة الرقمية حيث يعتبر جيل الشباب بمثابة العمود الفقري  لاقتصاديات المستقبل وهم الأكثر اهتماما بالحلول الرقمية .

وتتضمن الندوة ثلاثة محاور رئيسية يدور المحور الأول  حول  تحقيق التحول الرقمى من خلال التعاون بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة قطاعات الدولة لتقديم خدمات حكومية رقمية للمواطن المصرى بطريقة ميسرة ، أما المحور الثانى يتطرق إلى إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية لتقديم خدمات اتصالات وانترنت على مستوى متميز من الكفاءة والثبات والاستقرار،  ويأتى المحور الثالث حول بناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بهدف خلق فرص عمل متميزة فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جامعة عين شمس مصر الرقمية التحول إلى مجتمع رقمي متكامل ندوة بعنوان مصر الرقمية التحول إلى مجتمع رقمي متكامل الموسم الثقافي والفني وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Jobs Education

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