وزير الشباب والرياضة يتفقد وحدة تطوير الأعمال لـ مبادرة رواد النيل

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحدة تطوير الأعمال لمبادرة رواد النيل بمركز التنمية الشبابية، والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي.



أكد وزير الشباب والرياضة أن مركز خدمات تطوير الأعمال (POP) بالجزيرة واحد من ٥ وحدات تم انشاؤها بالقاهرة والجيزة والبحيرة وبورسعيد، وجارى الإعداد لإنشاء ١٠ وحدات بمحافظات الصعيد والدلتا خلال الفترة القادمة، بهدف مساعدة الشباب ورواد الأعمال واًصحاب المشروعات بالمحافظات على تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أراض الواقع أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن التوسع في افتتاح مراكز خدمات تطوير الأعمال بالوزارة يأتي في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إيمانا بدور الوزارة بأهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من فرص العمل للشباب.