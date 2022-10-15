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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنطلق غدا.. مظاهرات ضد غلاء المعيشة ورفع الأسعار في فرنسا

أرشيفية
أرشيفية

تنظم الأحزاب اليسارية والخضر وهيئات أخرى في فرنسا غدا الأحد احتجاجات ضد انخفاض القدرة الشرائية وغلاء الأسعار والطاقة، ومن المتوقع أن تكون التجمعات كبيرة في المظاهرات بحسب المنظمين.

وأفاد موقع "فرانس انفو" نقلا عن مصدر بـ وزارة الداخلية الفرنسية، بأنه من المتوقع أن يشارك 30 ​​ألف متظاهر في الاحتجاجات "ضد غلاء المعيشة والتقاعس في اتخاذ إجراءات بشأن المناخ" ظهر الأحد في باريس.

وبحسب مصدر في الشرطة سيشارك في الموكب ما بين 400 إلى 500 من مجموعات الـ"أولتراس".

وحسب مذكرة من المخابرات الإقليمية سيشارك نشطاء يساريون متطرفون أيضا في الاحتجاجات.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه تم تعبئة حوالي 2000 من رجال الشرطة والدرك (بما في ذلك 18 وحدة قوة متحركة) لهذه المناسبة.

وتقام "مسيرة ضد غلاء المعيشة والتقاعس في اتخاذ إجراءات بشأن المناخ" يوم الأحد 16 أكتوبر في باريس من الساعة 2 ظهرا، بناء على دعوة عدة أحزاب.

من جهة أخرى دعت نقابات عمالية فرنسية، بما في ذلك CGT، إلى يوم إضراب ومظاهرات يوم الثلاثاء 18 أكتوبر من أجل الزيادة في الرواتب ما من شأنه أن يعطل حركة النقل العام على مستوى البلاد.

فرنسا غلاء الأسعار باريس المناخ وزارة الداخلية الفرنسية

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