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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن بنك المعرفة المصري ومعايير البحث العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي تنمية القدرات والمهارات ويتم ذالك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وقد أعلن المركز عن برنامج تدريبي للعاملين وأعضاء هيئة التدريس عن بتك المعرفة المصري و معايير البحث العلمي تبدأ اليوم .


ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بشهر اكتوبر عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


ويتم متابعة موعد البرامج  و موعد اغلاق التسجيل والاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

البحث العلمي جامعة حلوان بنك المعرفة المصري أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

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