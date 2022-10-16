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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية 2022

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعلن جامعة عين شمس عن جوائز الجامعة التقديرية وكذلك التشجيعية للعام 2022

تمنح الجامعة الجوائز التقديرية بواقع عدد 18 جائزة في ثماني مجالات على النحو التالي:

1. العلوم الطبية

2. العلوم الهندسية

3. العمارة

4. العلوم التكنولوجية

5. العلوم التربوية

6. العلوم الأساسية

7. العلوم الاجتماعية

8. العلوم الزراعية

بينما تمنح الجامعة الجوائز التشجيعية  للعام 2022 بواقع عدد 10 جوائز في خمسة  مجالات على النحو التالي:

1. العلــوم الأساسية ( جائزتان ) تتضمـن ( جائــزة فــى مختلــف العلــوم الأساسية / جائـزة للعلوم  التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية ).

2. العلــوم الزراعية ( جائزتان ) تتضمن ( جائـزة فى مختلف العلوم الزراعية / جائزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية ).

3. العلــوم الطبيـة ( جائزتان ) تتضمن ( جائزة فى مختلف العلوم الطبية / جائزه للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلـوم الطبية ).

4. العلــوم الهندسـية ( جائزتان ) تتضمن ( جائزة فى مختلف العلوم الهندسية  /  جائزة  فى  العلوم  التكنولوجية  المتقدمة  التى  تخدم  مجالات  العلوم الهندسية).

5- العلوم الاجتماعية ( جائزتان)

** يتــم الإعلان لــدى كليــات ومعاهــد الجامعــة عــن التقــدم لنيــل جوائــز الجامعــة ( التقديرية – التشجيعية ) واســتلام المســتندات المطلوبــة للتقــدم حتــى 31 ديســمبر 2022

** للتسجيل بقاعدة بيانات الجامعة للراغبين في الترشيح للجائزة يمكنك زيارة الرابط التالي:
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

** لمعرفة المزيد من التفاصيل عن جوائز الجامعة التقديرية وشروطها وآخر موعد لتقديم طلبات الترشح للعام 2022، يمكنكم زيارة الرابط التالي:
https://staff.asu.edu.eg/ar/awards-system/award/1/ain-shams-appreciation-award

** ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن جوائز الجامعة التشجيعية وشروطها وآخر موعد لتقديم طلبات الترشح للعام 2022، يمكنكم زيارة الرابط التالي:
https://staff.asu.edu.eg/ar/awards-system/award/22/ain-shams-incentive-award

جامعة عين شمس جوائز الجامعة التقديرية

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