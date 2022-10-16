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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 : تقابل أقاربك

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، قد يأتي لقاء عائلي في مكان قريب قريب وهذا قد يثيرك، قد تقابل أقارب وأصدقاء بعيدين.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 15 أكتوبر 2022 مهنياً وصحياً وعاطفياً

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 14 أكتوبر 2022 مهنياً وصحياً وعاطفياً

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022

قد تحصل على فرصة رائعة للاستثمار في مشروع بناء، قد يكون من المؤكد أن الصفقة ستجمع أموالاً مذهلة، قد تصبح صفقة مالية قديمة نشطة فجأة وقد تجلب لك هوامش جيدة، قد يأتي لقاء عائلي في مكان قريب قريب وهذا قد يثيرك، قد تحتاج إلى التأكد من أن الأمور الشخصية لا تؤثر على عملك الرسمي.

توقعات برج العقرب مهنيا

حذرًا برج العقرب حيث قد تواجه بعض المشكلات البسيطة في الحياة المهنية، قد يكون هناك بعض الثغرات في المشروع الذي طرحته اليوم ، لذلك قد يكون من الجيد أن تفحصه بعناية مرة.

توقعات برج العقرب صحيا

تشعر بتحسن وقد لا تواجه أي مشاكل صحية كبيرة، ومع ذلك قد تحتاج الأمراض البسيطة مثل آلام الظهر إلى بعض الاهتمام، يمكنك القيام ببعض تمارين الظهر لتصحيح العمود الفقري.

توقعات برج العقرب عاطفيا

قد يكون اليوم يومًا استثنائيًا بالنسبة لك للتعرف على الجانب الناعم من شريكك، قد يثبت شريكك أنه دعم لا يتزعزع لك، قد تشعر أنك محظوظ لوجوده في حياتك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تكون مرتاحًا من كل التوتر اليوم حيث ستقضي بعض الوقت مع العائلة، قد يكون والداك في صحة جيدة وقد يكون كل شيء وديًا بين أفراد الأسرة. 

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