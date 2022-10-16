هل كان النبي يرى من خلفه ؟ علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سؤال يقول "هل ورَد عن الصحابة أن الرسول كان يرى من خلفه؟

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن النبي الكريم كان يرى من خلفه، وهذه من معجزات النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (هل ترون قبلتي هاهنا ، فوالله ما يخفي علي ركوعكم ولا سجودكم إني لأراكم وراء ظهري).

وذكر أن المعنى في الحديث أن النبي كان يحذر الصحابة من سبقه في حركات الصلاة، فكان النبي يرى من أمامه ويرى من وراء ظهره أو من خلفه.