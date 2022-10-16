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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف أوكراني عنيف في خيرسون ودونيستك يستهدف نظام الدفاع الجوي الروسي

قصف أوكراني
قصف أوكراني


أعلنت السلطات المحلية في خيرسون أن القوات المسلحة الأوكرانية ضربت نظام الدفاع الجوي الروسي في الإقليم، وتم سماع دوي 10 انفجارات على الأقل.

وقالت إدارة الإقليم عبر تليجرام إن صفارات الإنذار انطلقت في مدينة نوفا كاخوفكا بمنطقة خيرسون في أعقاب غارات جوية أوكرانية جديدة، مشيرة إلى أنه تم سماع أصوات أكثر من 10 انفجارات.

وأوضحت أن القوات المسلحة الأوكرانية ضربت  موقع صاروخ أرض-جو روسي في منطقة خيرسون.

ويعد هذا أول هجوم للقوات الأوكرانية على المدينة خلال يوم واحد.

وقال فلاديمير ليونيف، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا، إنه في بعض الأيام أطلقت القوات الأوكرانية 120 صاروخا على المدينة، بما في ذلك أكثر من 70 صاروخ "هيمارس" الأمريكي.

بلغت الخسائر المؤكدة للروس 14 جنديا، و 3 أنظمة مدفعية ذاتية الدفع، ومدافع Msta-B ، ومحطة حرب إلكترونية.

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وبالإضافة إلى ذلك، تضررت ثماني وحدات من المعدات، بما في ذلك نظامان آخران للمدفعية ذاتية الدفع ومدافع هاوتزر عيار 122 ملم ودبابة وعربات مصفحة.

قصف دونيستك

وفي الوقت نفسه، قالت إدارة مدينة دونيستك، المدعومة من روسيا، اليوم الأحد، إن قصف أوكراني ألحق أضرارا بمبنى الإدارة في المدينة.

وقالت الإدارة في تطبيق المراسلة "تليجرام" إن المدخل الرئيسي للمبنى أصيب وتضررت عدة سيارات قريبة.

ولم يصدر رد فعل فوري من أوكرانيا على الهجوم.

وتخضع مدينة دونيتسك لسيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا منذ عام 2014. وتحركت روسيا في سبتمبر لضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا في أوكرانيا، في أكبر توسع للأراضي الروسية منذ نصف قرن على الأقل.

وأعلنت موسكو عن عمليات الضم بعد إجراء ما أسمته استفتاءات في المناطق المحتلة بأوكرانيا. وقالت الحكومات الغربية وكييف إن التصويت ينتهك القانون الدولي وكان قسريًا وغير تمثيلي.
 

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