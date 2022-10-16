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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار ونشاط للرياح وتوقف الصيد داخل البحر.. تعرف على حالة الطقس بمطروح

ارتفاع الأمواج بمطروح
ارتفاع الأمواج بمطروح

شهدت محافظة مطروح صباح اليوم، الأحد، حالة من الطقس السيئ بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة فى وقت مبكر من صباح اليوم، مع نشاط للرياح وارتفاع الأمواج داخل البحر.

مياه مطروح ترفع حالة التأهب استعدادا لنوة تساقط الأمطار

تطهير شنايش وشبكة صرف الأمطار بمدينة مرسي مطروح


وأدى ارتفاع الأمواج داخل البحر إلى توقف أعمال الصيد داخل البحر  تماما، كما   انخفضت درجات الحرارة وتكاثرت السحب.

وسقطت الأمطار  الخفيفة على بعض المدن في محافظة مطروح، منها مدينة السلوم وسيدي براني والنجيلة والحمام.

مياه مطروح: رفع حالة التأهب 

وأكد  الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استعداد الشركة بجميع المعدات وفرق الأزمات والطوارئ ومدى جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، ومراجعة جميع المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة.

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