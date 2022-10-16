إنشاء أول مركز لأبحاث طب جراحة الفم والأسنان في قنا

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، صباح اليوم "الأحد"، الدكتور وليد حسن، رئيس الادارة المركزية لطب جراحة الفم والأسنان بوزارة الصحة والسكان، لمناقشة الموقع المقترح لإنشاء أول مركز أبحاث لطب الاسنان بمحافظة قنا.

وحضر اللقاء الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا ، والدكتور محمد شحات، مدير عام إدارة طب جراحة الفم والاسنان بمديرية الصحة.

وقال محافظ قنا ، إن مركز أبحاث طب الاسنان سوف يقدم العديد من الخدمات العلاجية في طب جراحه الفم و الاسنان من "علاج تحفظي، تركيبات صناعية، زراعة أسنان، وحدة عمليات لجراحة الوجه والفكين، جميع أنواع الأشعة المتخصصة، معامل لتصنيع الأسنان "وفقًا لأحدث ما توصل إليه العلم في مجال جراحة الفم والأسنان الأسنان.

وأضاف الداودى، أن إنشاء المركز يعتبر بمثابة خطوة طبية مهمة في مجال طب الأسنان الحديث ، حيث يهدف إلى مواكبة الأطباء للتطور السريع في تقنيات علاج الأسنان بأحدث الأساليب العلمية.

و تابع محافظ قنا ، أن إنشاء المركز يساهم في نشر الوعي بأحدث طرق العلاج وذلك من أجل رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.