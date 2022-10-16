أمين عام أوبك: أسواق النفط تشهد تقلبات حادة

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” هيثم الغصن، إن "أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة".

وحسب قناة “العربية”، أضاف الغصن، خلال زيارته للجزائر والتي تستغرق يومين، أن هدف أوبك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

أثر إيجابي

من جانبه، أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن القرار الأخير لتحالف “أوبك +” بخفض إنتاج النفط ممتاز وتاريخي وسيكون له تأثير إيجابي، وسيصب في مصالح السوق.

وأعرب عرقاب والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لقرار أوبك.

كان الغيص، قال إن المنظمة لا تنحاز لطرف مقابل آخر، وليست منظمة سياسية، موضحا أن أوبك تقوم بتحليل بيانات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات، والتي يكون لها تأثير مباشر على الطلب على النفط ومستقبل الطاقة، وهذا دور أوبك منذ تأسيسها.

وأوضح الغيص في مقابلة خاصة سابقة مع "العربية"، أن المنظمة تعمل على ضمان استمرار تدفقات النفط بشكل آمن وسلس، لافتا إلى أن ذلك يصب في مصلحة النمو الاقتصادي العالمي.

وشدد على أن قرار أوبك الأخير ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى.

كانت منظمة أوبك+ قد أعلنت في وقت سابق تخفيض إنتاجها من النفط إلى 2 مليون برميل يوميا، الأمر الذي قبل بالاعتراض الشديد من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية.