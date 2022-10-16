تكريم خريجي المرحلة الأولى لمبادرة رواد المناخ.. 20 متدربا من الدول الأفريقية وشباب الجامعات.. ومؤتمر شرم الشيخ فرصة لتوحيد جهود العالم لمواجهة التغيرات

القومي للبحوث يكرم خريجي المرحلة الأولى لمبادرة رواد المناخ

تدريب 20 متدربا من الدول و100 من الجامعات بالمرحلة الثانية

مؤتمر المناخ فرص للبلاد النامية لتوحيد جهود العالم لمواجهة التغيرات



عقد المركز القومي للبحوث حفل تكريم لخريجي المرحلة الأولى لمبادرة رواد المناخ ، و الطلاب الفائزين بالمشروعات اليوم، بحضور مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة ، والدكتور أشرف شعلان ومنسق البرنامج التدريبي، والدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

ومن جانبه قال الدكتور حسين درويش نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشؤون الفنية، أن المركز لا يستعد لمؤتمر المناخ فقط إنما نسعى إلى التوعية بأثار التغيرات المناخية ، ونقدم كل ما يحتاجه المجتمع للتوعية بها ولكن المؤتمر فرصة ايضا خاصة للبلاد النامية لأنه من خلاله سيتم توحيد جهود بلاد العالم لمواجهة القضية.

واوضح درويش أن تنفيذ مبادرة رواد المناخ ، التي تم إطلاقها في شهر مارس 2022 هدفه دعم القدرات الوطنية لشباب الجامعات في مجال التغيرات المناخية، بالتعاون بين وزارة البيئة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمركز القومي للبحوث حيث تم تنفيذها بواسطة مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالمركز القومي للبحوث.

بينما قالت الدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة ، إن تكريم المركز القومي للبحوث لخريجي المرحلة الأولى لمبادرة رواد المناخ ، وهو تكريم الطلبة الفائزين بالمشروعات ، سيكون انطلاقة المرحلة الثانية من المبادرة ، والتي تتضمن تدريب 20 متدربا مشاركا من الدول الإفريقية و100 من شباب الجامعات من المحافظات المختلفة.



وأوضحت أنه التكريم والمسابقة إطار تنفيذ مبادرة رواد المناخ ، التي تم إطلاقها في شهر مارس 2022 لدعم القدرات الوطنية لشباب الجامعات في مجال التغيرات المناخية، بالتعاون بين وزارة البيئة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمركز القومي للبحوث حيث تم تنفيذها بواسطة مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالمركز القومي للبحوث.

وعقد التكريم مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة ، والدكتور أشرف شعلان ومنسق البرنامج التدريبي، والدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وذلك يوم 16 / 10/ 2022 بالقاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث.

كما كرم المركز القومي للبحوث خريجي المرحلة الأولى لمبادرة رواد المناخ ، تكريم الطلبة الفائزين بالمشروعات ، وافتتاح المرحلة الثانية من المبادرة ، والتي تتضمن تدريب 20 متدربا مشاركا من الدول الإفريقية و100 من شباب الجامعات من المحافظات المختلفة.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة رواد المناخ ، التي تم إطلاقها في شهر مارس 2022 لدعم القدرات الوطنية لشباب الجامعات في مجال التغيرات المناخية، بالتعاون بين وزارة البيئة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمركز القومي للبحوث والتي تم تنظيمها بواسطة مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة – بالمركز القومي للبحوث.

وذلك بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد أيمن عاشور، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، ورئيس المركز القومي للبحوث الدكتور محمد محمود هاشم ، ومدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة ، والدكتور أشرف شعلان ومنسق البرنامج التدريبي، والدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، اليوم 16 / 10/ 2022 بالقاعه الجديده بالمركز القومي للبحوث.

بينما قالت الدكتورة جوسلين يحيى صليب، قائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الكيماوية، إنه بناء على التأثيرات الصحية للتغيرات المناخية والتنبؤ بارتفاع درجات الحرارة والتى يصحبها مشاكل التعرض المباشر لأشعة الشمس يتم تقديم نصائح للمجتمعات بتجنب التعرض المباشر للأشعة الشمس، وهذا بدوره قد يؤثر بالسلب على نسبة وجود فيتامين د والذى يلعب التعرض المباشر لأشعة الشمس دور مهم فى تكوينه فى الجسم، وحيث إن نسبة الوعى بمشكلة نقص فيتامين د فى الجسم ضعيفة جدا بالرغم ماله من تأثير هام على الصحة العامة، حيث انه ينتمى الى مجموعة السيكوستيرويدات المسؤولة عن تعزيز امتصاص الكالسيوم والفوسفات والزنك فى الجسم وهذا ضرورى للنمو الصحى والحفاظ على العظام والعضلات.

وأوضحت أنه قد يسبب نقص فيتامين د الى مرض الكساح عند الأطفال، كما وجد أن مستوي فيتامين د اقل فى حالات مرضى السكرى والسرطان بالإضافة إلى هشاشة العظام، و يتم تقيم نقص فيتامين )د) عن طريق تقييم تركيزات 25 هيدروكسي ( 25(OH)D3) فى مصل الدم وهو هرمون مؤيد يتم إنتاجه في الكبد عن طريق هيدروكسي أوكلي كوليفيرول. ويعتبر( 25(OH)D3) هوالشكل الرئيسى المنتشر لفيتامين د وهو افضل علامة لحالة فيتامين د. حيث تشير إرشادات جمعية الغدد الصماء إلى أن الأفراد الذين لديهم تركيز مصل من 25(OH)D3) اكبر من 75 نانومول / لتر يتمتعون بصحة جيده وان من لديهم التركيز بين 50-75 نانومول/لتر يعانون من نقص فيتامين د وان اقل من ذلك لديهم نقص شديد فى فيتامين د .

وأضافت أن جميع الاختبارات المتوفرة فى السوق تعرف بتكلفتها الباهظة حيث يتم استخدام اجهزه تحاليل باهظه الثمن وغير قابلة للتنقل و الحركة خارج نطاق المختبرات القياسية لذلك نقترح الطريقة البديلة وهى استخدام جهاز الاستشعار البيولوجي الكهروكيميائي الذى يعد من الأجهزة البسيطة والتى يمكنها تقدير نقص فيتامين (د) بطريقه سهلة وسريعة ورخيصة وهى ارسال إشارة كميه للدلالة على نسبه فيتامين(د) وهذا هو الأسلوب التحليلي السائد لهذه الطريقة.

ومن المتوقع أن يساعد المستشعر البيولوجي المطور على تسريع عملية فحص 25(OH)D3) وإتاحة النتائج التحليلية في مكتب الطبيب خلال دقائق قليلة فقط.



وأشارت إلى أنه تم استحداث جهاز استشعار امبيديمترى للكشف عن فيتامين ( د ) باستخدام طريقه الطبقة الأحادية المجمعة ذاتيًا (SAM) على سطح الذهب محمل عليه Ab_Vit D3 عن طريق إضافة الجرافيت المختزل RG واكسيد السيلينوم SeO2 وجسيمات الدهب النانوية AuNPs على سطح الالكترود ثم عمل ثلاثة عمليات ربط كيميائي، العملية الأولى، تشمل تحميل مركب 4-أمينو ثيو- فينول (4-ATP ) على سطح الذهب.





وأوضح أن العملية الثانية أحداث ربط كيميائى بين الجلوترالدهيد ( GA ) و مركب 4-أمينو ثيو- فينول(4-ATP ) المحمل على سطح الذهب , ثم أحداث رط كيميائى بين Ab_Vit D3 و الجلوترالدهيد ( GA ) حيث يكون المحس له استجابة لتركيزات مختلفة من 25(OH)D) بمعدل 0.05 – 200 نانوجرام / مل والحد الأدنى يصل إلى 10 بيكوجرام / مل فى دقايق معدودة بجهاز صغير فى حجم قبضة اليد وله فترة عمر تزيد عن 40 يوما.



وأكدت أن تم تقييم استجابة جهاز الاستشعار المناعي في وجود عدد من التداخلات المحتملة التي توجد بشكل عام في عينات الدم البشري، مثل الكوليسترول والجلوكوز , حمض اليوريك، حمض الاسكوربيك، السيستين، وحمض الأكساليك وأوضحت النتائج انتقائية عالية جدا كما تم استخدام الاستشعار المناعى فى قياس فيتامين د فى العديد من عينات الدم البشرى وأوضحت النتائج مطابقة عالية جدا للأساليب الأخرى التى تحتاج وقتا ومجهودا والباهظة الثمن.

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