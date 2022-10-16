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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يفتتح البرنامج التدريبي لمسئولي إدارات العلاقات العامة والإعلام

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي لمسئولي إدارات العلاقات العامة والإعلام

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان برنامج العلاقات العامة والإعلام مسئولي إدارات العلاقات العامة والإعلام بالجامعة والكليات وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، واشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز ، وبالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

وقد أكد  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على أهمية الدور الذي يقوم به مسئول العلاقات العامة والإعلام في بناء الصورة الذهنية للمؤسسة ومتابعة كل ماهو جديد في المؤسسة ونشر كل مايخصها في وسائل الإعلام ومتابعة كل ماينشر حولها والتواصل مع الجهات المختلفة ووسائل الإعلام المختلفة، مؤكداً على أهمية التدريب في تنمية المهارات وثقل القدرات .

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين  وتتناول المحاضرات : مهارات الاتصال ، والكتابة للعلاقات العامة ، وحملات العلاقات العامة، العلاقات العامة وإدارة سمعة المؤسسات، تناول البروتوكول والاتيكيت، ويحاضر بهذه الدورات الدكتورة مروة محي والدكتورة داليا عبد المنعم.

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